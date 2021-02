Sport, Mädchen und Pubertät

Pubertät und Mädchen im Sport

Pubertät, die Periode und Sport

Eins ist klar: die Pubertät ist eine verwirrende Sache. Auch wenn sie dazu gehört, um erwachsen zu werden, so machen einen die emotionalen und körperlichen Veränderungen doch sehr verletzlich und unsicher. Das gilt vor allem für junge Mädchen. Deshalb haben wir uns mit Women in Sport zusammengetan, einer gemeinnützigen Vereinigung in Großbritannien, die es sich zum Ziel gesetzt hat, allen Frauen und Mädchen die Gelegenheit zu geben, Sport zu machen. Women in Sport glaubt, dass in der Pubertät die Weichen dafür gestellt werden, ob junge Frauen Spaß am Sport entwickeln und ihn als bereichernd und gesund wahrnehmen. Der Verein wurde 1984 gegründet und hat anhand umfangreicher Studien auf diesem Gebiet immer wieder unter Beweis gestellt, dass Mädchen die lebenslangen Vorteile, die Sport bietet, oft nicht genügend nutzen. Zusammen wollen wir das ändern.





Die Pubertät und die Periode sollten kein Grund dafür sein, dass Mädchen keinen Sport mehr machen. Aber es ist gar nicht so leicht, mit all den Veränderungen klarzukommen, die diese spezielle Zeit mit sich bringt, angefangen bei der Periode über größere Brüste, Körpergerüche bis zu Haaren an ungewohnten Stellen. All das kann sich negativ auf das Selbstbewusstsein von Mädchen, auf ihre Motivation und ihren Spaß am Sport auswirken.



Studien von Women in Sport belegen das. Von 2,1 Millionen Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren im Vereinigten Königreich(1) machen viele nicht genug Sport. 34 % der Mädchen verzichten auf den Sportunterricht, weil sie es unangenehm finden, wenn man sie anschaut. 35 % machen sogar gar keinen Sport, weil ihnen das Selbstvertrauen fehlt.(2) Doch es gibt gute Nachrichten: Etwas verändert sich. Lies weiter, um zu erfahren, wie wir jungen Mädchen helfen können.



Made to Play von Nike ermutigt Mädchen, Sport zu machen. Wir bieten 17 Millionen Kindern auf jedem Level mit sportlichen Programmen die Gelegenheit, sich mehr zu bewegen und so ein gesünderes, glücklicheres und erfolgreicheres Leben zu führen.



Auf Schulhöfen stoßen Mädchen wegen Schweißgeruch, Körperbehaarung und Problemen während der Periode oft auf Ablehnung bei ihren Altersgenossen und -genossinnen. Die Angst vor Kritik und der Konkurrenzdruck können das Selbstvertrauen junger Mädchen beeinträchtigen und sie daran hindern, körperlich aktiv zu sein.



Die Studie von Women in Sport zeigt, dass nur 48 % der Mädchen im Alter von 13 bis 16 einmal wöchentlich einen Mannschaftssport betreiben, im Vergleich zu Jungen mit 68 %.(3) Tatsächlich hören sehr viele Mädchen vor allem als Teenagerinnen auf, Sport zu machen. 42 % der Mädchen zwischen 12 und 14 Jahren verzichten während ihrer Periode auf Sport.(4) Dadurch entsteht eine Routine, die später nur noch schwer zu durchbrechen ist.