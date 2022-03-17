So wäschst du eine Baseball-Cap

Drei einfache Methoden, Baseballcaps zu waschen
Produktpflege
Mit diesen einfachen Methoden bleiben deine Baseballcaps gepflegt und sauber.
Egal, ob du Cap-Fan bist und viele verschiedene Styles besitzt oder ein Lieblingsmodell hast: Die meisten von uns haben mindestens ein Baseballcap zu Hause.
Ein Baseballcap ist nicht nur eine beliebte Kopfbedeckung, sondern auch sehr vielseitig. Als zuverlässiges Accessoire für alle möglichen Situationen schützt es dich beispielsweise vor Sonne, ist an einem Bad-Hair-Day superpraktisch, um die Haare zu verstecken, und leitet Schweiß ab, zum Beispiel beim Walken. Aber auch wenn du keinen Sport machst, nicht laufen gehst oder draußen nicht aktiv unterwegs bist, passen Basecaps zu fast jedem Outfit.
Damit du lange Freude an deinem Baseballcap hast und es sauber und frei von Gerüchen bleibt, empfehlen wir dir die folgenden drei hilfreichen Methoden.
Warum du dein Baseballcap waschen solltest
Wenn man etwas ständig trägt, wird es zwangsläufig schmutzig, vor allem, wenn man regelmäßig mit einem Cap trainiert. Von Schweißflecken bis zu Verschmutzungen: Dein Baseballcap muss irgendwann gründlich gereinigt werden – inklusive des Schirms.
Keine Sorge, ein Baseballcap ist relativ leicht zu reinigen. Wir empfehlen dir, es alle paar Wochen zu waschen.
Vor dem Reinigen des Caps das Schirmmaterial prüfen
Bevor du dein Basecap reinigst, solltest du feststellen, aus welchem Material der Schirm besteht. Vintage-Fans aufgepasst: Caps, die vor 1983 hergestellt wurden, haben meist einen Schirm aus stabiler Pappe. Falls du dir nicht sicher bist, empfehlen wir, den Schirm mit den Fingern zu untersuchen. Wenn der Einsatz aus Pappe ist, klingt es etwas hohl, wenn du auf den Schirm klopfst oder dagegenschnippst.
Ein Cap mit einem Schirm aus Pappe solltest du nicht in Wasser einweichen, da die Feuchtigkeit den Schirm dauerhaft beschädigt. Profitipp: Caps mit Pappschirm, die in der Regel in den 80ern oder früher hergestellt wurden, solltest du am besten nur gezielt an den Stellen reinigen, an denen sie verschmutzt sind.
Die meisten Baseballcaps, die in den letzten Jahren hergestellt wurden, haben einen Kunststoffeinsatz im Schirm. Sie sind also etwas strapazierfähiger und können normalerweise auch in der Maschine gewaschen werden. Du kannst sie mit fast jeder Methode reinigen. Sieh aber zunächst auf dem Pflegeetikett nach, ob es eventuell besondere Hinweise zum Waschen gibt. Das gilt besonders, wenn das Cap hauptsächlich aus Leder oder Wildleder besteht.
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Hier stellen wir dir drei Methoden vor, um ein Baseballcap aus Stoff mit einem Schirm mit Kunststoffeinsatz zu reinigen.
Methode 1: Handwäsche
Obwohl auch andere Methoden funktionieren, ist es vielleicht am besten, das Baseballcap per Hand zu waschen. So kannst du sicher sein, dass es seine Form und Farbe auch im Laufe der Zeit beibehält.
Eine Handwäsche ist recht einfach, kann aber etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. So geht's:
- Verwende immer nur kaltes Wasser. Fülle Wasser in ein sauberes, verstöpseltes Waschbecken oder in einen Eimer und gib einen Esslöffel bleichfreies Waschmittel hinzu.
- Tauche das Cap ganz ein und nimm es dann wieder heraus, um die Schmutzflecken zu reinigen.
- Gib dazu Reinigungslösung auf die sichtbaren Flecken und bearbeite sie dann sanft mit einer Zahnbürste. Du kannst auch Waschmittel verwenden, aber je nach Art des Flecks solltest du eventuell spezielle Reinigungsmittel ausprobieren.
- Lege das Cap anschließend wieder ins Waschbecken bzw. in den Eimer und lass es einige Stunden lang einweichen. Nimm das Cap nach der Hälfte der Zeit heraus, um die Stellen, die du bearbeitet hast, zu überprüfen. Sollte es erforderlich sein, bearbeite sie ein weiteres Mal.
- Spül das Cap nach dem Einweichen gründlich mit warmem Wasser aus.
- Tupfe es mit einem Handtuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Achte dabei darauf, dass sich die Form des Caps nicht verändert.
- Leg ein zusammengerolltes Handtuch in das Cap, damit es seine Form möglichst behält, und lass es dann an der Luft trocknen. Vergewissere dich, dass der Boden des Ortes, an dem das Cap an der Luft trocknet, nass werden darf, da Wasser aus dem Cap tropfen wird.
Methode 2: In der Waschmaschine
Wenn du keine Zeit hast, dein Baseballcap mit der Hand zu waschen, kannst du es auch in die Waschmaschine geben. Keine Sorge, deine Baseballcaps werden eine Maschinenwäsche überstehen, ohne dass sie beschädigt werden. Wenn du dir Sorgen um das Material oder die Farben machst, ist die Handwäsche fast immer die sicherere Lösung.
So wäschst du dein Baseballcap in der Waschmaschine:
- Leg dein Baseballcap in einen Kissenbezug oder einen wiederverwendbaren Netzbeutel, um es zu schützen.
- Verwende ein bleichfreies Waschmittel.
- Falls du noch andere Wäsche mitwäschst, empfehlen wir, nicht zu viele Kleidungsstücke zusammen mit dem Cap in der Maschine zu waschen.
- Stell die Waschmaschine auf Kaltwasser und Schonwaschgang ein.
Gib dein Baseballcap nicht in den Trockner, sondern lass es an der Luft trocknen. Die Trocknerluft kann zu heiß werden, sodass das Cap seine Form verliert und möglicherweise sogar einläuft. Auch in diesem Fall kannst du ein zusammengerolltes Handtuch zum Trocknen verwenden.
Methode 3: In der Spülmaschine
Diese Methode ist besser geeignet, um mehrere Baseballcaps zu reinigen. Du kannst so viele Caps in die Spülmaschine legen, wie in den oberen Einschub passen. Achte darauf, dass kein Geschirr in der Spülmaschine steht.
Nachdem du deine Caps in die Spülmaschine gelegt hast:
- Füll das Fach für das Reinigungspulver genauso wie beim Spülen von Geschirr. Verwende aber möglichst kein Reinigungsmittel, das Bleichmittel oder aggressive Chemikalien enthält, um deine Caps zu schonen.
- Wenn du die Wassertemperatur regeln kannst, stell sie auf 30 bis 40 Grad Celsius. Wähl auf jeden Fall ein schonendes Programm.
- Stell die Spülmaschine so ein, dass sie entweder keinen Trocknungsgang durchführt oder mit niedriger Temperatur trocknet.
Dein Baseballcap sollte noch etwas feucht sein, wenn du es aus der Spülmaschine nimmst. Lass es anschließend an der Luft komplett trocknen. Wenn du Angst hast, dass dein Cap in der Spülmaschine seine Form verliert, kannst du dir auch einen Cap Washer kaufen. Das ist ein spezielles Gestell zum Aufklappen, in das du dein Cap legen kannst. Es schützt das Cap und sorgt dafür, dass es seine Form beibehält.
Fazit
Wenn du es gut wäschst und an der Luft trocknest, wirst du mit einem sauberen Baseballcap belohnt – egal mit welcher Methode. Das Wichtigste ist, dass du ein mildes Waschmittel und nicht zu heißes Wasser verwendest (dasselbe gilt übrigens auch für die Reinigung von Schuhen). Wenn du eine der oben genannten Methoden regelmäßig anwendest, wirst du länger Freude an deinen heißgeliebten Baseballcaps haben.
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