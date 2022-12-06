So steigst du in das Gewichtheben ein – erklärt von Trainer:innen

Bevor du loslegst, empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Expert:innen wie zum Beispiel zertifizierten Trainer:innen, Sport-Performance-Coaches oder Physiotherapeut:innen, die mit dir eine Bewegungsanalyse durchführen können. Dabei wirst du auch nach früheren oder aktuellen Verletzungen bzw. damit verbundenen Schmerzen gefragt. Durch diese Beurteilung können sich Coaches außerdem ein besseres Verständnis deiner spezifischen Bewegungsmuster verschaffen. Es werden möglicherweise sogar muskuläre Ungleichgewichte und dominante Muskelgruppen aufgezeigt sowie Bereiche ermittelt, die von Krafttraining profitieren könnten oder denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

"Ich glaube, die Menschen würden Verletzungen etwas besser vermeiden, wenn sie wüssten, was genau in ihrem Körper vor sich geht", so Henwood. Die Zusammenarbeit mit Personal Trainer:innen kann dir helfen, tiefer in die Thematik einzusteigen. Vielleicht stellst du dabei sogar fest, dass du Bewegungen ausführen kannst, von denen du bisher glaubtest, sie nicht ausführen zu können – und zwar ohne gleich an deine Belastungsgrenze zu gehen. Wenn du dir keine professionelle Unterstützung leisten kannst, findest du auf Plattformen wie YouTube oder Instagram Beispiele für verschiedene Bewegungsanalysen, die du auch bei dir selbst durchführen kannst (manche erfordern jedoch ein zweites Paar Hände). Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Trainerin bzw. der Trainer, die bzw. der die Analyse anleitet, qualifiziert ist.

Wenn du mit einer Personal Trainerin bzw. einem Personal Trainer zusammenarbeiten willst, ist es wichtig, dass diese:r von einer anerkannten Stelle zertifiziert wurde. Außerdem sollte sie bzw. er auf die Art des Gewichthebens spezialisiert sein, die du betreiben willst. Wenn du dir unsicher bist, frag potenzielle Trainer:innen, ob sie Beratungsgespräche anbieten, bei denen du mehr über ihren Trainingsstil und ihre Philosophie erfahren, ein Gefühl für ihren Vibe bekommen und alle Fragen stellen kannst, die du bezüglich einer Zusammenarbeit hast. Am besten ist es, wenn dir deine Trainerin bzw. dein Trainer Feedback gibt – also dir zum Beispiel sagt, dass du an deiner Form arbeiten oder gewisse Dinge anders machen musst.