Finde deinen Style

Es gibt keine Zauberformel, mit der du deinen Style findest. Er entwickelt sich, verändert sich und kann von heute auf morgen ganz anders aussehen.
Aber egal wie sich dein Style mit der Zeit entwickelt, es ist wichtig, dass du Outfits trägst, in denen du dich selbstbewusst fühlst.
Nike hat einen Tag mit drei Teenagerinnen verbracht, die uns einige Tipps und Tricks verraten haben, wie wir unseren Style mit dem Air Max Dn aufpeppen.
Nichts geht über Layer
"Layer erwecken mein Outfit zum Leben, wie etwa wenn ich den Air Max Dn mit Baggy Jeans und einem Crop Top über einem Hemd trage, sodass man den Kragen sieht."
Durch die Kombination verschiedener Layer kann ein in Vergessenheit geratenes Top (oder ein Rock, eine Hose, was auch immer!) plötzlich in vielen verschiedenen Looks wieder zur Geltung kommen.
"Ich liebe den sportlichen Vibe des Nike Air Max Dn", sagt Sophie. Sie trägt gern ein Kragenhemd unter einem weiten T-Shirt oder eine Krawatte, die zum Schuh passt. Der Look ist unkompliziert, aber alles andere als langweilig.
Funmis Moodboard
"Mein Style ist so richtig farbenfroh. Ich bin deeeeefinitiv eine Maximalistin."
Funmi hat Nike erzählt, dass ihr der Air Max Dn dieses besondere Bounce-Gefühl gibt. Also passen Outfits in allen Regenbogenfarben perfekt dazu."Wenn es um meinen Style geht, setze ich meiner Kreativität keine Grenzen."
Wenn du auch auf knallige Farben stehst, lass dich von Funmi inspirieren. Spiel mit Accessoires und Farben, bis du das findest, was dich glücklich macht.
Gewöhn dich daran, deine Komfortzone zu verlassen
"Ich habe noch nie solche Schuhe für Teens gesehen. Die Seiten sind mir sofort aufgefallen. Und sie sind einfach SO bequem."
Mit bequemen Sneakern, die du je nach Stimmung stylen kannst, ist es ganz einfach, immer wieder neue Looks zu kreieren.
"Ich trage ein bisschen von allem, von Streetwear bis 70er-Jahre-Mode", erzählt Bella. Ihre Baggy-Styles kombiniert sie mit engen Oberteilen und Teilen aus Fleece. Der Air Max Dn rundet den Look dann mit Tragekomfort und Farbe ab.
Niemand ist an einen bestimmten Style gebunden. Heute tragen wir, was wir wollen. Und morgen wachen wir auf und schauen, worauf wir Lust haben.