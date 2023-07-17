So misst du deine Hand richtig, um deine Handschuhgröße zu ermitteln

So findest du deine Handschuhgröße heraus
Einkaufs-Guide
Erfahre, wie du deine Hände richtig ausmessen kannst, um die passenden Handschuhe für den Alltag oder Aktivitäten wie zum Beispiel Golf, American Football und mehr zu finden.
Ganz gleich, ob du Handschuhe für den Alltag oder für deinen Lieblingssport (z. B. Golf, American Football oder Gewichtheben) suchst, wichtig ist, dass du die richtige Größe auswählst. Damit du die richtige Passform findest, musst du deine Handmaße kennen. Nur so kannst du sicherstellen, dass die Handschuhe perfekt sitzen und deine Hände warm halten. Unten erfährst du, wie du deine Hände ausmisst. Hierbei handelt es sich um den ersten Schritt bei der Auswahl der richtigen Handschuhe.
So bestimmst du deine Handschuhgröße anhand deiner Handmaße
Handschuhgrößen können je nach Design und Verwendungszweck der Handschuhe variieren. So fallen zum Beispiel Nike Trainingshandschuhe kleiner aus als Nike Laufhandschuhe.
Bei Nike Laufhandschuhen für Damen entspricht Größe S einem Handumfang von ca. 18 bis 19 cm. Ein Damen-Handschuh der Größe M ist optimal für einen Handumfang von ca. 19 bis 20 cm. Und ein Damen-Handschuh der Größe L ist auf einen Handumfang von ca. 20 bis 21,5 cm ausgelegt.
Nike Herren-Handschuhe der Größe S entsprechen einem Handumfang von ca. 18 bis 20 cm. Größe M passt auf ca. 20 bis 21,5 cm und Größe L wurde für einen Handumfang von ca. 21,5 bis 23 cm entwickelt.
Nike Unisex-Laufhandschuhe fallen in der Regel etwas größer aus. Größe S/M entspricht einem Handumfang von ca. 23 bis 24 cm und Größe M/L ist perfekt für einen Umfang von ca. 24 bis 25,5 cm geeignet.
Handschuhe müssen bequem sitzen. Sie sollten nicht zu locker sein, damit sie nicht runterrutschen oder Falten werfen, und nicht zu eng, damit die Blutzirkulation nicht behindert wird. Dabei gibt es einige Feinheiten zu beachten.
Golfhandschuhe sind zum Beispiel etwas enger anliegend, während Fußball-Torwarthandschuhe eher lockerer sitzen. Nike Handschuhe überzeugen durch Features wie schweißableitende Nike Dri-FIT-Technologie, Isolierung mit Fleece-Futter und verstellbare Riemen am Bündchen, die eine individuelle Passform ermöglichen. Sie sind somit auf vielseitigen Tragekomfort ausgelegt.
Tipp: Wenn deine Hände unterschiedlich groß sind, wähle die Größe, die den Maßen der größeren Hand entspricht.
Häufig gestellte Fragen
Wie finde ich meine Handschuhgröße heraus?
Bei vielen Größentabellen für Handschuhe muss der Handumfang gemessen werden. Wickle dazu ein weiches Maßband knapp unter den Fingerknöcheln eng um deine Hand. Bei einigen Handschuh-Größentabellen muss auch die Länge des Mittelfingers oder die Länge der gesamten Hand (von der Fingerspitze bis zum Handgelenk) gemessen werden.
Welche Hand sollte ich zum Messen der Handschuhgröße verwenden?
Miss am besten beide Hände aus, um die richtige Handschuhgröße zu bestimmen. Wähle dann die Größe, die den Maßen der größeren Hand entspricht.
Text: Jessica Murri