Power-Playlist für mehr Energie

Stimm dich mit einer Power-Playlist ein
Bewegung
Von Kirsty Godso
Von Kirsty Godso
Wie du dich mit Musik mental und körperlich auf dein Workout vorbereiten kannst.
Musik ist ein starker Motivator, und manchmal kann sie deine innere Einstellung um 180 Grad drehen und dich auf Erfolgskurs bringen. In diesem Artikel erfährst du von Nike Trainerin Kirsty Godso, wie du die besten Songs findest, um dich zu motivieren – und wo es noch mehr davon gibt.
Musik und Training gehören einfach zusammen, daher ist es kein großes Geheimnis, dass dir deine ganz persönlichen Power-Songs helfen, dein Workout durchzuziehen.
Aber ich lasse mich von Musik auch gerne motivieren, bevor ich überhaupt mit dem Training beginne. Wenn ich schlecht gelaunt oder müde bin oder einfach keine Lust aufs Training habe, können ein paar Minuten meiner Power-Lieblingsmusik den Rest des Tags völlig verändern.
Wenn ich Hip-Hop von früher höre, ist meine schlechte Laune oder Lethargie plötzlich verschwunden, und ich bin bereit, es mit allem aufzunehmen.
Wie du dich mit Musik mental und körperlich auf dein Workout vorbereiten kannst.
Musik ist ein starker Motivator, und manchmal kann sie deine innere Einstellung um 180 Grad drehen und dich auf Erfolgskurs bringen. In diesem Artikel erfährst du von Nike Trainerin Kirsty Godso, wie du die besten Songs findest, um dich zu motivieren – und wo es noch mehr davon gibt.
Musik und Training gehören einfach zusammen, daher ist es kein großes Geheimnis, dass dir deine ganz persönlichen Power-Songs helfen, dein Workout durchzuziehen.
Aber ich lasse mich von Musik auch gerne motivieren, bevor ich überhaupt mit dem Training beginne. Wenn ich schlecht gelaunt oder müde bin oder einfach keine Lust aufs Training habe, können ein paar Minuten meiner Power-Lieblingsmusik den Rest des Tags völlig verändern.
Wenn ich Hip-Hop von früher höre, ist meine schlechte Laune oder Lethargie plötzlich verschwunden, und ich bin bereit, es mit allem aufzunehmen.
Ich informiere mich ständig über aktuelle Neuerscheinungen und bin mit DJs befreundet, die mich über neue Tracks auf dem Laufenden halten. Vielleicht ist das der Grund, dass jedes Mal, wenn ich ein Trainingsvideo von mir in den sozialen Medien poste, in der Hälfte der Kommentare gefragt wird, was für ein Song da zu hören ist.
Teil meiner Arbeit ist es, Energie zu vermitteln und meinen Kunden dabei zu helfen, sich gerne zu bewegen. Mit dynamischer Musik tanke ich selber wieder auf.
Ich informiere mich ständig über aktuelle Neuerscheinungen und bin mit DJs befreundet, die mich über neue Tracks auf dem Laufenden halten. Vielleicht ist das der Grund, dass jedes Mal, wenn ich ein Trainingsvideo von mir in den sozialen Medien poste, in der Hälfte der Kommentare gefragt wird, was für ein Song da zu hören ist.
Teil meiner Arbeit ist es, Energie zu vermitteln und meinen Kunden dabei zu helfen, sich gerne zu bewegen. Mit dynamischer Musik tanke ich selber wieder auf.