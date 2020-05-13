Power-Playlist für mehr Energie

Musik ist ein starker Motivator, und manchmal kann sie deine innere Einstellung um 180 Grad drehen und dich auf Erfolgskurs bringen. In diesem Artikel erfährst du von Nike Trainerin Kirsty Godso, wie du die besten Songs findest, um dich zu motivieren – und wo es noch mehr davon gibt.



Musik und Training gehören einfach zusammen, daher ist es kein großes Geheimnis, dass dir deine ganz persönlichen Power-Songs helfen, dein Workout durchzuziehen.



Aber ich lasse mich von Musik auch gerne motivieren, bevor ich überhaupt mit dem Training beginne. Wenn ich schlecht gelaunt oder müde bin oder einfach keine Lust aufs Training habe, können ein paar Minuten meiner Power-Lieblingsmusik den Rest des Tags völlig verändern.



Wenn ich Hip-Hop von früher höre, ist meine schlechte Laune oder Lethargie plötzlich verschwunden, und ich bin bereit, es mit allem aufzunehmen.