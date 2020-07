Mit HIT beste Ergebnisse in kürzester Zeit

Wie also sieht so ein HIT-Workout aus? HIT steht für High Intensity Training. Der Grundgedanke besteht darin, dass du für ein kurzes Zeitintervall an deine Belastungsgrenze gehst, dich anschließend während eines Regenerationsintervalls erholst und dann das Ganze wiederholst. So kannst du deine Herzfrequenz kontinuierlich erhöhen und das Maximum aus deinem Training herausholen. Du kannst dir HIT so vorstellen: Anstatt lange bei gleichem Tempo zu joggen, wechselst du zwischen intensiven Sprints und Regenerationsintervallen ab.

Wahrscheinlich hast du HIT-Workouts schon in Form von Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) und Dropsets absolviert. Dabei handelt es sich um effektive und interessante Trainingsmethoden, die deine Herzfrequenz schnell erhöhen. Meistens gehe ich mit Übungen wie Burpees, Mountain Climbers, Truck Jumps und Push-Ups an meine Belastungsgrenze. HIT-Workouts umfassen normalerweise Ganzkörperübungen, die nicht nur Kraft und plyometrische Fähigkeiten erfordern, sondern auch das Herz-Kreislauf-System beanspruchen.