Mit HIT beste Ergebnisse in kürzester Zeit

Es gibt einen guten Grund, warum ich HIT in mein Trainingsprogramm aufgenommen habe: Ich erziele damit großartige Ergebnisse, und das in kürzester Zeit. HIT-Workouts sind nicht nur besonders effizient, sondern können auch noch überall und ganz ohne Equipment absolviert werden.

Wenn du HIT zweimal pro Woche in deine Trainingsroutine integrierst, wirst du den Unterschied deutlich spüren, aber trotzdem noch etwas Luft nach oben haben. Du regst deinen Stoffwechsel an und verbrennst auch Stunden nach dem Training noch Kalorien. HIT hilft dir außerdem dabei, deine kardiovaskuläre Fitness zu verbessern, deine Ganzkörperkraft zu steigern und deine fettfreie Muskelmasse zu vergrößern. Abgesehen davon ist es der ultimative Fatburner.