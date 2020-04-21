Mit HIT beste Ergebnisse in kürzester Zeit

HIT: Beste Ergebnisse in kürzester Zeit
Coaching und Ernährung
Coaching und Ernährung
Von Kirsty Godso
So wirst du fit und stark und verbrennst schnell Fett.
Es gibt einen guten Grund, warum ich HIT in mein Trainingsprogramm aufgenommen habe: Ich erziele damit großartige Ergebnisse, und das in kürzester Zeit. HIT-Workouts sind nicht nur besonders effizient, sondern können auch noch überall und ganz ohne Equipment absolviert werden.
Wenn du HIT zweimal pro Woche in deine Trainingsroutine integrierst, wirst du den Unterschied deutlich spüren, aber trotzdem noch etwas Luft nach oben haben. Du regst deinen Stoffwechsel an und verbrennst auch Stunden nach dem Training noch Kalorien. HIT hilft dir außerdem dabei, deine kardiovaskuläre Fitness zu verbessern, deine Ganzkörperkraft zu steigern und deine fettfreie Muskelmasse zu vergrößern. Abgesehen davon ist es der ultimative Fatburner.
"Wenn du HIT zweimal pro Woche in deine Trainingsroutine integrierst, wirst du den Unterschied deutlich spüren, aber trotzdem noch etwas Luft nach oben haben."
Kristy Godso
Wie also sieht so ein HIT-Workout aus? HIT steht für High Intensity Training. Der Grundgedanke besteht darin, dass du für ein kurzes Zeitintervall an deine Belastungsgrenze gehst, dich anschließend während eines Regenerationsintervalls erholst und dann das Ganze wiederholst. So kannst du deine Herzfrequenz kontinuierlich erhöhen und das Maximum aus deinem Training herausholen. Du kannst dir HIT so vorstellen: Anstatt lange bei gleichem Tempo zu joggen, wechselst du zwischen intensiven Sprints und Regenerationsintervallen ab.
Wahrscheinlich hast du HIT-Workouts schon in Form von Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) und Dropsets absolviert. Dabei handelt es sich um effektive und interessante Trainingsmethoden, die deine Herzfrequenz schnell erhöhen. Meistens gehe ich mit Übungen wie Burpees, Mountain Climbers, Truck Jumps und Push-Ups an meine Belastungsgrenze. HIT-Workouts umfassen normalerweise Ganzkörperübungen, die nicht nur Kraft und plyometrische Fähigkeiten erfordern, sondern auch das Herz-Kreislauf-System beanspruchen.
"Ich liebe HIT-Workouts. Erst wenn ich so richtig außer Atem bin, fühle ich mich frei."
Kristy Godso
Ich liebe HIT-Workouts. Erst wenn ich so richtig außer Atem bin, fühle ich mich frei. Ich will an meine Grenzen gehen, um herauszufinden, ob ich mich kontinuierlich verbessern kann. HIT ist auch eine Challenge für mich und bietet mir die Möglichkeit, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Wenn du dich also das nächste Mal während einer meiner HIT-Sessions außer Atem fühlst, dann führ dir vor Augen, wie dein Körper davon profitiert. Los geht's! (Mit der richtigen Technik natürlich.)