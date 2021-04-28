Mein eigenes Spielfeld: Mit Bouldern zu einer neuen Bestimmung und zu neuer Kraft

Favia hat nach wie vor mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. Sie muss darauf achten, sich nach Möglichkeit keine Schnitte und Schürfwunden zuzuziehen, denn die Heilung dauert länger und die Gefahr von Infektionen ist größer. Außerdem schränkt das Narbengewebe, das von der Krebsbehandlung stammt, ihre Beweglichkeit ein. Das wiederum ist die Ursache für Rücken- und Hüftprobleme, unter denen sie seit Jahren leidet. Erst seit Kurzem kann sie wieder normal gehen, und sie braucht die Hilfe von Freunden, um zu den Kletter-Spots zu gelangen. "Ich schaffe es einfach nicht, 20 bis 30 Kilo Ausrüstung zu tragen", gibt sie zu. Die meisten Kletterer legen den Fokus auf ihre Beinarbeit, Favia aber setzt vor allem ihren Oberkörper ein. Deshalb bouldert sie auch lieber an Überhängen, als vertikal an Felsen hochzuklettern. "Wenn ich auf meine Füße falle, renke ich mir die Hüfte aus. Wenn ich jedoch direkt auf meinen Rücken falle, macht das meiner Hüfte nichts aus", erklärt sie.



Die viele Zeit, die Favia in der Natur verbringt, hat ihr geholfen, ihre innere Balance wiederzufinden. In den letzten sieben Jahren wurde das Klettern zu einem Zufluchtsort, an den sie sich nach ihrer stressigen Arbeit zurückziehen kann, bei der sie den ganzen Tag über schwierige Entscheidungen treffen muss. "Warum es mir so viel Spaß macht, mir meine Haut an spitzen Felsen aufzuscheuern, mir ständig blaue Flecken zu holen und sogar Knochenbrüche oder tödliche Verletzungen zu riskieren? Ich weiß es nicht", so Favia. "Ich weiß nur, dass ich Rätsel liebe, und beim Klettern gibt es genug davon. Du brauchst deinen Geist und deinen Körper, um sie zu lösen."