Mein eigenes Spielfeld: Freiheit auf dem Meer

Um 8 Uhr geht Chris zur Arbeit. In einem Resort bringt er Gästen die Grundlagen des Segelns bei. Er beschreibt es als "einen Instinkt für den Wind und wie sich das Boot anfühlt". So finanziert er seine Leidenschaft fürs Segeln und trainiert zugleich. Nach der Arbeit trifft er seine Segel-Crew für abendliche Rennen am örtlichen Segelhafen. Dort treten Anwohner und Profis in 2-5-minütigen Rennen gegeneinander an. Das Wetter hält Chris selten vom Segeln ab. "Es kann aus allen Kübeln schütten, aber ich bin draussen", bekräftigt er. "Ich segle bei jedem Wetter, allein für die Erfahrung."