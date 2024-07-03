Behind the Scenes: Die Entwicklung der Nike Elite Leichtathletik-Trikots für Damen

Für die Entwicklung der Nike Leichtathletik-Trikots für die Sportkollektion 2024 wurden von Nike mehr Daten als je zuvor verwendet. Die Kollektion wurden mithilfe der computergestützten Design-Technologie Nike NXT sowie basierend auf Erkenntnissen aus der Sportforschung entwickelt. Dies ermöglicht ein bis ins kleinste Detail präzises Design von Kleidungsstücken – Pixel für Pixel und Stich für Stich. Das Nike Team analysierte im Sports Research Lab die Körper von Athlet:innen anhand von 4D-Bewegungsdaten. Dabei wurden unter anderem der Bewegungsablauf von Athlet:innen sowie Hitze- und Schweißzonen analysiert, um die für eine ideale Passform und einen optimalen Bewegungsradius erforderliche Atmungsaktivität und Elastizität zu ermitteln.

Die Trikots sind mit Dri-FIT ADV ausgestattet. Dabei handelt es sich um innovative Technologien für die Entwicklung von schweißableitenden High-Performance-Materialien aus Mikrofaser und Polyester. Damit soll sichergestellt werden, dass Athlet:innen während des Wettkampfs trocken und komfortabel bleiben.

Nachdem das Designteam von Nike die Daten gesammelt hatte, entwickelte das Team eine Reihe an Silhouetten für Athlet:innen unterschiedlicher Disziplinen. Dabei berücksichtigte Nike die verschiedenen Anforderungen diverser Körpertypen und Größen und entwarf zudem spezielle Trikots, die die Bedürfnisse aller Geschlechter erfüllen.

Für die Leichtathletik-Trikots der Damen hat das Designteam die integrierten Sport-BHs dahingehend überarbeitet, sodass Athletinnen nun zusätzlich einen Swoosh Sport-BH unter ihrem Trikot tragen können. Das Ergebnis sind kombinierbare Pieces, die perfekt zusammenarbeiten. Die Pieces für die Herren beinhalten eine Vielzahl an Silhouetten, die auf die spezifischen Körpermerkmale und Anforderungen unterschiedlicher Disziplinen abgestimmt wurden.

Da die Leichtathletik eine äußerst dynamische und vielseitige Sportart ist, ist Innovation hier besonders wichtig. Zum Beispiel hat Nike neue Oberteile für Werfer:innen eingeführt, die im Vergleich zu den früheren Trikots aus einem leichteren Material bestehen und eine lockerere Passform haben. Die Damenversion des Oberteils ist mit Ausschnitten hinten an den Schultern versehen und bietet daher mehr Bewegungsfreiheit und einen höheren Bewegungsradius. Die Designer:innen legten zudem Wert auf Vielseitigkeit und entwarfen einen neuen Bodysuit für Damen, der am Bein kurz geschnitten ist. Außerdem wurde der bisherige Bodysuit so gestaltet, dass er, falls gewünscht, mit Shorts darüber getragen werden kann.

"Wir berücksichtigen Geschlechter und Körpertypen in all ihren Formen, Größen und mit allen Fähigkeiten", sagt Janett Nichol, Nike VP of Apparel Innovation. "In der Leichtathletik sind die Anforderungen, die Marathonläufer:innen, Weitspringer:innen und Kugelstoßer:innen jeweils an die Performance ihrer Bekleidung stellen, vollkommen unterschiedlich. Daten beeinflussen für uns entscheidend die Entwicklung neuer und innovativer Designansätze. Neben den Erkenntnissen, die uns halfen, die Performance auf innovative Weise zu verbessern, nutzten wir das Feedback unserer Athlet:innen auch für die optische Gestaltung unserer Trikots", erläutert sie weiter.

Die Farbrichtung, die für die Wettkampftrikots für Paris verwendet wurde, wird als Metaprism bezeichnet. Diese Farbrichtung intensiviert die traditionellen Verbandsfarben, indem durch Farben, Licht und Bewegung Vibrationen erzeugt werden. Für jedes Trikot wurden die Nationalfarben des Landes verwendet. Allerdings wurde die Farbpalette auf eine innovative Weise neu interpretiert, während sie gleichzeitig dem traditionellen Look und Gefühl des Verbandes treu bleibt.

Die Trikots für die Vorrunden- und Halbfinal-Events bestehen hauptsächlich aus einfarbigen Oberteilen, während die Trikots für die Final-Events mit einem durchgehenden Print versehen sind. Dies ist das erste Mal, dass Nike ein spezielles Design nur für die Final-Events entworfen hat. Nike entwickelte mithilfe der Datenvisualisierung des computergestützten Designteams ein einzigartiges Konzept, das als 'Emotion of Motion' bekannt ist und die Dynamik und Emotion der Bewegung der Läufer:innen auf innovative Weise einfängt und darstellt."

In einem bahnbrechenden Schritt hat das Team die Bewegungsaufnahmen einer/eines Langstreckenläufer:in aus dem Nike Sports Research Lab genommen und in ein sich ständig veränderndes, farbcodiertes Partikelfeld umgewandelt. Diese Visualisierungen wurden dann direkt in die "Emotion of Motion"-Grafik übernommen. Trotz der großen Vielfalt an Leichtathletikdisziplinen ist die Bewegung das gemeinsame Element, das alle Athlet:innen miteinander vereint. Diese Trikots wurden entwickelt, um sportliche Spitzenleistungen zu feiern.

Das Ergebnis sind fast 50 Styles und mehr als ein Dutzend Wettkampfstyles, aus denen die Athlet:innen wählen können.