Die Geschichte und das Vermächtnis des LeBron Soldier-Basketballschuhs

Zwei Generationen von Basketballfans haben die spielentscheidenden Leistungen von LeBron James im LeBron Soldier-Schuh miterlebt.

Das erste Mal war, als die Cleveland Cavaliers in den Eastern Conference Finals 2007 ein schweres Spiel bestritten. Im Zoom Soldier erzielte James die letzten 25 Punkte seines Teams beim Sieg in Spiel 5 nach doppelter Verlängerung.

Das zweite Mal trug James den Schuh bei den NBA Finals 2016. Im Soldier X führte James ein Comeback an, gewann drei Spiele in Folge und holte den Titel nach Cleveland zurück. Und während James Cleveland an die Spitze der Liga führte, machte er für viele Fans auch den Soldier zu einer Legende unter den Basketballschuhen.

Laut Jason Petrie, dem Nike-Schuhdesigner von James, stand am Anfang der Soldier-Linie ein klares Ziel: die Entwicklung eines leichten Schuhs, der Stabilität und Komfort auf dem Platz bieten sollte.

"Alles war darauf ausgerichtet, LeBron einen rutschfesten Halt zu geben, also haben wir einen Schuh entwickelt, der komplett darauf basiert und seinen Füßen völlige Sicherheit und Kontrolle bietet", so Petrie über die sichere Passform des Schuhs.

"Playoff-Modus, Team-Schuh, FlyEase, Riemen, Schnürsenkel – im Laufe der Jahre gab es verschiedene Varianten, aber es gab immer etwas, womit LeBron jederzeit punkten konnte. Was den Soldier angeht, haben viele dieser Leistungen sein Vermächtnis geprägt.

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung des LeBron Soldier 14 am 1. August 2020 werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte und Entwicklung des LeBron Soldier-Schuhs seit 2005.