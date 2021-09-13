Die Vorteile des Laufens in Tights

Lauf-Tights sorgen für eine windschnittige Körperform und reduzieren somit den Widerstand, wenn du in Bewegung bist.

Einige Läufer:innen sind der Auffassung, dass dies die Laufleistung verbessert und gleichzeitig für mehr Komfort und weniger Ablenkung sorgt.

Selbst kleine Änderungen am Lauf-Outfit können die Geschwindigkeit beeinflussen. Laut einer Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift Materials Science and Applied Chemistry veröffentlicht wurde, sind "bei Sportarten, bei denen es auf jede Hundertstelsekunde ankommt, der Luftwiderstand und die damit verbundenen Energieverluste sehr wichtig."

Kurz gesagt: Je aerodynamischer eine Silhouette, desto geringer der Widerstand und umso höher die potenzielle Geschwindigkeit.