Kobe 9 Protro: Wie Kobe Bryants endloses Streben nach Perfektion ein Meisterwerk neu definiert hat
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Entdecke mehr über die Details hinter der Entwicklung des Kobe 9 Protro.
In den Monaten vor dem Launch des Kobe 9 bereitete sich Nike VP of Innovation Eric Avar – einer der renommiertesten Sneaker-Designer weltweit – darauf vor, Kobe Bryant den neuesten Schuh seiner Signature-Reihe zu präsentieren.
Im Laufe der Jahre und der Veröffentlichung vieler Signature-Schuhe hatten sich Eric und Kobe auf ein Erfolgsrezept geeinigt. Vor der Genehmigung musste jedes Design des Kobe 9 drei Kriterien erfüllen: Kunst, Wissenschaft und Geschichte.
Eric traf sich mit Kobe und präsentierte ihm das erste Prototyp-Design des Kobe 9. Als Eric ihm den Schuh reichte, warf Kobe ihn zurück. "Du und dein Team müsst noch einmal einen Schritt zurückgehen und euch auf die Story hinter dem Schuh konzentrieren, denn genau die fehlt noch."
Eric verbrachte seine Heimreise von dem Treffen damit, darüber nachzudenken, wie er den Kurs korrigieren könnte. Dabei legte er seinen Fokus auf die fehlende Story. Sein Team optimierte den Überzug, um mehr Fläche und damit mehr Ausdruck zu schaffen. Außerdem arbeitete er an verschiedenen Farbgebungen, die auf den Geschichten verschiedener Künstler:innen und Musiker:innen basieren, die Kobe inspiriert haben.
"Der Schuh wurde plötzlich zu einer größeren Leinwand, die eine Geschichte erzählt und die Inspiration und den Geist einiger Visionär:innen und Kreativer ausdrückt, die für Kobe sehr wichtig waren", so Eric.
Der Kobe 9 weicht vom Branchenstandard ab und präsentiert sich als High-Top-Version, die oberhalb des Knöchels abschließt und diesem Halt gibt – inspiriert von Kobes großem Interesse an Boxer:innen und ihren Trainingsmethoden. Später wurde das Modell um eine Low-Top-Version sowie speziell entwickeltes Mesh ergänzt.
Der Kobe 9 sorgte mit seinem legendären Design schon bei seiner Veröffentlichung für Furore. Er war der erste Schuh in der Geschichte von Nike Basketball, der mit FlyKnit-Material hergestellt wurde.
Der Schuh wurde von Enthusiast:innen zum Meisterwerk erklärt. Sein Erfolg hat das Team, das mit der Entwicklung der für 2024 geplanten Protro Version beauftragt war, vor ein einzigartiges Dilemma gestellt.
Wie macht man ein Meisterwerk noch besser?
Bei einem Protro, einem sogenannten Performance-Retro, werden einer bestehenden Silhouette Performance Features hinzugefügt. Diesen Begriff hat sich Kobe in seinem ständigen Streben nach Exzellenz selbst ausgedacht. Die Design- und Produktteams von Nike haben sich die Idee hinter dem Protro zu Herzen genommen und sich von Kobes Mindset inspirieren lassen, mit dem Ziel, die Technologie des Kobe 9 für die Kund:innen von heute zu optimieren.
Der Lunarlon-Schaumstoff wurde durch React-Schaumstoff ersetzt, der eine höhere Energierückgabe und Reaktionsfreudigkeit bietet. Dadurch erhalten Athlet:innen ein neues, besseres Laufgefühl. Das ursprüngliche FlyKnit-Obermaterial wurde jedoch beibehalten.
Das Traktionsprofil wurde durch eine zusätzliche Traktionslinie auf der Innenseite des Schuhs ergänzt, damit Spieler:innen mit dem Innenfuß die Richtung wechseln können, ohne abzurutschen. Die aktualisierte Mittelsohlentraktion wurde mit einem Druckdiagramm auf der Gummi-Außensohle überarbeitet, das die natürlichen Konturen des Fußes nachahmt.
Ziel ist es, Spieler:innen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und ihnen gleichzeitig den nötigen Halt zu bieten, um auf höchstem Niveau zu performen.
"Der Kobe 9 galt bei seinem Debüt als innovativster Schuh in der Geschichte von Nike Basketball. Das Gleiche gilt für den Protro. Wir wollen sicherstellen, dass Athlet:innen die beste Traktion und das beste Laufgefühl haben. Gleichzeitig wollen wir mit dem Ferseneinsatz aus Karbonfaser dafür sorgen, dass sie von sicherem Halt profitieren. Mit diesem Schuh kannst du dein bestes Spiel spielen und deine Mamba Mentality leben", so Bronson Yim, Kobe Footwear Product Manager bei Nike.
Auch wenn sich seit dem ursprünglichen Launch viel verändert hat, ist das Ziel gleich geblieben: Athlet:innen mit der besten Technologie auszustatten, damit sie auf ihrem Weg zur Perfektion Spitzenleistungen erbringen können.
Zur Feier von Kobes Geburtstag und seinem Vermächtnis erscheint der Kobe 9 Protro am 23. August 2024 in ausgewählten Regionen. Der Kobe Protro 9 "Halo" wird über SNKRS und ausgewählte Händler in Erwachsenengrößen erhältlich sein. Weitere Farbgebungen folgen in den kommenden Monaten.
Text von Afnan Altimimi