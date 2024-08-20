Kobe 9 Protro: Wie Kobe Bryants endloses Streben nach Perfektion ein Meisterwerk neu definiert hat

Eric traf sich mit Kobe und präsentierte ihm das erste Prototyp-Design des Kobe 9. Als Eric ihm den Schuh reichte, warf Kobe ihn zurück. "Du und dein Team müsst noch einmal einen Schritt zurückgehen und euch auf die Story hinter dem Schuh konzentrieren, denn genau die fehlt noch."

Eric verbrachte seine Heimreise von dem Treffen damit, darüber nachzudenken, wie er den Kurs korrigieren könnte. Dabei legte er seinen Fokus auf die fehlende Story. Sein Team optimierte den Überzug, um mehr Fläche und damit mehr Ausdruck zu schaffen. Außerdem arbeitete er an verschiedenen Farbgebungen, die auf den Geschichten verschiedener Künstler:innen und Musiker:innen basieren, die Kobe inspiriert haben.

"Der Schuh wurde plötzlich zu einer größeren Leinwand, die eine Geschichte erzählt und die Inspiration und den Geist einiger Visionär:innen und Kreativer ausdrückt, die für Kobe sehr wichtig waren", so Eric.