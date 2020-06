Kinder mit klaren Anweisungen an die Hand nehmen

Wissen ist das A und O

Seit Jahren schon bringt Elaisa Kindern in der Skatehalle das Skaten bei. Wie sie dabei vorgeht? "Erst wenn du es selbst ausprobierst, weißt du, wie schwierig es ist. Du bekommst so ein besseres Gefühl dafür, was die Kinder in einer Skate-Session lernen müssen und womit sie möglicherweise zu kämpfen haben."



"Je mehr du über ihren Sport weißt, desto bessere und präzisere Anweisungen kannst du ihnen geben", so Elaisa. "Bereite dich also auf die Trainingssession vor, indem du dir die Themen, die du ansprechen willst, im Vorfeld zurechtlegst."