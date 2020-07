3 Tipps, wie du Kids für Fitness begeisterst

Kinder sind nur dann für etwas zu begeistern, wenn der Spaßfaktor dabei nicht zu kurz kommt. Das kennen wir von Aufgaben im Haushalt, Arztterminen oder langen Autofahrten. Aber auch Sport ist da keine Ausnahme. "Wenn Bewegung nicht unterhaltsam genug ist, verlieren Kinder schnell das Interesse", so Karen Santesson, die im Child Development Center von Nike das "Everybody Moves"-Aktivitätsprogramm in Übereinstimmung mit den Auflagen der Society of Health and Physical Educators’ Shape America leitet. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Sieh dir die folgenden Tipps an, um deine Kids zu animieren.



1. Mach ein Spiel daraus.

Die einfachste und naheliegendste Möglichkeit, Bewegung unterhaltsamer zu gestalten, ist, ein Spiel daraus zu machen. Das sorgt dafür, dass körperliche Anstrengung nicht als solche wahrgenommen wird. "Während einfache Spiele wie Fangen, Ochs am Berg oder Fußball perfekt für jüngere Kinder (3 bis 5 Jahre) geeignet sind, interessieren sich ältere Kinder und Jugendliche eher für dynamische Spiele wie Hindernisparcours, die nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne erfordern", so Santesson. Du kannst ganz einfach selbst einen Parcours aufbauen. Platziere dazu etwa fünf oder sechs "Hindernisse" in deinem Garten oder in deiner Wohnung. Das können aufeinandergestapelte Kissen sein, über die die Kids springen müssen, oder aber auch zwei Bäume, zwischen denen sie den Krabbenlauf machen müssen. Stelle einen Timer und motiviere sie dazu, den Parcours in einer bestimmten Zeit zu durchlaufen. Sorge für noch mehr Begeisterung, indem du sie anfeuerst.



2. Gib ihnen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.

"Kinder mögen es für gewöhnlich, wenn sie eigene Entscheidungen treffen können. Das gibt ihnen ein Gefühl der Kontrolle", so Santesson. Gib den Kleinen (3 bis 6 Jahre) eine Aufgabe, die sie erledigen müssen. Ernenne sie beispielsweise zu deinen persönlichen Trainingspartnern, deren Aufgabe es ist, deine Yoga-Übungen so gut wie möglich nachzumachen, oder dir zwischen deinen Sit-ups einen leichten Medizinball zuzuwerfen. Ältere Kids können selbst ein Workout aussuchen oder ein eigenes zusammenstellen, indem sie fünf oder sechs Übungen kombinieren, die sie interessant finden. Dieses Workout könnt ihr dann gemeinsam absolvieren. "Kids lieben es, wenn sie ihren Eltern sagen dürfen, was sie tun sollen. Wenn die Kids sehen, dass du ihre Übungen machst und Spaß daran hast, werden sie eher mitmachen wollen", so Santesson. In der NTC App könnt ihr nicht nur von Nike Master Trainern geführte Workouts aus der "For the Whole Family"-Reihe, sondern auch Übungen aus der "Learn the Basics of Training"-Reihe auswählen.