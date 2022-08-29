Jedes Spiel beginnt mit dir

Mit "Kids coachen: The Power of Play" können Coaches Sport und Spiel wieder vereinen und Kindern damit mehr Spaß an körperlicher Aktivität vermitteln und ihnen leichter Zugang dazu ermöglichen.

Kinder und Spielen, das gehört einfach zusammen und das macht es leicht, in ihnen Begeisterung für Sport zu wecken. Man braucht nur die richtigen Tools und Coaches. Wie wäre es mit dir? Das "Kids coachen: The Power of Play"-Programm ist jetzt in der Nike Training Club App verfügbar und hilft dir, Kindern mit lustigen Spielen und Challenges Spaß an Bewegung zu vermitteln. Wir haben dieses Programm in Zusammenarbeit mit der Leeds Beckett University und ICOACHKIDS, einer globalen gemeinnützigen Bewegung für Sportbildung, entwickelt. All das ist Teil der Made to Play-Initiative von Nike, die Kindern Freude an Bewegung vermitteln soll.

Wusstest du, dass Spielen eines der wichtigsten Mittel ist, um zu lernen, Kontakte zu knüpfen und unsere Fantasie zu nutzen? Wer schon als Kind gelernt hat, wie viel Spaß Spielen machen kann, ist sowohl mental als auch körperlich besser für das Leben gerüstet. Dieses Programm ist in der Nike Training Club App verfügbar. Es besteht aus drei Modulen, in denen alles enthalten ist, um Kinder auf zeitlos spielerische Weise für Sport und Bewegung zu begeistern. Jedes Modul besteht aus kurzen, informativen Videos über die Kraft des Spiels und zeigt Coaches mithilfe von pädagogischen Videos und Tipps von Expert:innen, wie sie diese Kraft für ihr Training nutzen können.