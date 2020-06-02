So geht der tote Käfer: Schritt für Schritt

Mit Deadbugs bringst du deinen Körper und Geist dazu, als Einheit zu funktionieren. Auch wenn der wenig intensive Slow-Burner vielleicht recht einfach erscheint, zahlt er sich doch für alle diejenigen aus, die sich die Zeit nehmen, ihn richtig auszuführen.



Der Deadbug ist eine der trügerischsten Bodyweight-Übungen: Er sieht nicht besonders anstrengend aus, heizt jedoch bei richtiger Ausführung (also langsam und kontrolliert) deinen Bauchmuskeln so richtig ein. Die wenig intensive Übung ist bei Trainern und Physiotherapeuten besonders beliebt, da sie die Bauchmuskulatur stärkt, ohne den Rücken zu belasten. Außerdem erfordert sie Stabilität, Koordination und Konzentration. Hier erklärt dir Nike Trainerin Kirsty Godso, warum du Deadbugs machen solltest und wie dir das am besten gelingt.