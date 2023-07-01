Kadeisha ist eine herausragende Verteidigerin. Ihr gelingt es, einige der besten Angreiferinnen der Welt auszuhebeln. Als Innenverteidigerin folgt Kadeisha ihren Gegnerinnen wie ein Schatten, sieht jede ihrer Bewegungen vorher und denkt ihre Schritte schneller zu Ende als die Gegnerinnen selbst. Dann greift sie an und nimmt ihnen den Ball ab oder stellt ihre Lauf- und Passwege zu.

Als Kind hatte Kadeisha nur wenig Hoffnung, Profi zu werden. Sie wuchs in einer großen Familie auf. Ihre Mutter hatte mehrere Jobs, aber konnte nur schwer für Miete und Lebensmittel aufkommen – ganz zu schweigen von Mitgliedsbeiträgen für Fußballvereine.

Mit der Hilfe von Freund:innen und Familienangehörigen kamen Kadeisha und ihre Familie jedoch über die Runden. Und obwohl ihre Mutter viel zu tun hatte, war sie da und nahm die Rolle der Torhüterin ein, wenn Kadeisha nach der Schule Trainings absolvierte. Kadeishas Liebe zum Fußball half ihr dabei, diese harten Zeiten zu überstehen.

Als Teenager fiel Kadeisha den besten Coaches der Welt ins Auge. Im Alter von 17 Jahren lief sie zum ersten Mal für Kanada auf und wurde einige Jahre später zur Profispielerin. Heute wird sie als eine der besten Verteidigerinnen der Welt gefeiert. Auf dem Feld stellt sie eine unerschütterliche Gegnerin dar.

"Fußball ist mein Leben. Der Sport hat mein Leben zum Besseren verändert."

– Kadeisha Buchanan