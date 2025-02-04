A’ja Wilson sendet mit dem Nike A’One aus ihrer ersten Signature-Kollektion für Schuhe und Bekleidung ein Signal an ihre Konkurrentinnen.

Der "Star" ihrer neuen Silhouette ist Wilsons Signature-Logo, das sie 2024 enthüllte. Inspiriert von ihrer Unterschrift (Wilson zeichnet immer einen Stern in das "A" ihres Vornamens) ist das Logo auch eine abstrakte Anspielung auf ihre Rolle als Star, eine "A1"-Basketballerin, die Mädchen dazu inspiriert, ihre Träume zu verwirklichen. (Der Nike A'One wird in Kindergrößen ab 1 Jahr erhältlich sein.)

"Wenn Spieler:innen meinen Schuh oder eines der Stücke aus meiner Kollektion tragen, möchte ich, dass sie die Kraft hinter dem Logo spüren: die Kraft, große Träume zu haben und dann hart dafür zu arbeiten – mit Style und Selbstbewusstsein", sagt Wilson.

Dieser selbstbewusste und dennoch stylische Vibe überträgt sich auf Wilsons Signature-Bekleidungskollektion mit acht Teilen für Damen, Herren und Kinder, die miteinander oder mit anderen Favoriten kombiniert werden können. Während Fans bereits jetzt eine Replika von Wilsons Trikot ergattern können, kombiniert die neue Kollektion High Fashion mit klassischem Sportstyle und spiegelt damit Wilsons mutige Modeentscheidungen wider, die sowohl auf dem als auch abseits des Platzes immer wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Ein Gesprächsthema für alle Fans sind sicherlich die A'Symmetric Leggings – einbeinige Kompressionsleggings, die Wilson durch ihren DIY-Ansatz bekannt machte. In ihrem Rookie-Jahr 2018 schnitt Wilson ein Bein ihrer Leggings ab, um ihr verletztes Bein warmhalten und locker bewegen zu können. Damit löste sie einen großen Modetrend aus, der unzählige andere Spieler:innen dazu inspirierte, diesen Look nachzuahmen. Verkürzte und lange T-Shirts runden die Palette an markanten Styles für Damen ab.

Die Nike A'One Calm Slides sind für Erwachsene und Kinder erhältlich und wurden von einem anderen Klassiker in Wilsons Garderobe inspiriert: den Nike Calm Slide. Wilson schlüpft morgens in diese Slides mit weichem und dennoch stützendem Schaumstoff, wenn sie aus dem Bett steigt (aber sie eignen sich auch perfekt für nach dem Workout und unterwegs).

Weitere Styles für Kinder umfassen die A'Symmetric Basketball-Tights, einen Hoodie, Mesh-Shorts und ein T-Shirt.

"Meine erste A'One-Kollektion spiegelt sowohl meine Vision von der Zukunft des Spiels als auch die Inspirationen wider, die mich jeden Tag aufs Neue beflügeln, was meine Performance und meinen Style angeht", sagt Wilson.