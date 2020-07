Der perfekte Bizeps-Curl

Nike Trainerin Flor Beckmann erklärt, warum Bizeps-Curls die effektive Ergänzung für jedes Armtraining sind und wie du mit ihnen maximale Ergebnisse erzielst.

Du willst muskulösere Oberarme? Flor Beckmann zeigt dir, wie dir mit der richtigen Körperkontrolle und Technik perfekte Bizeps-Curls gelingen – eine der wenigen Übungen für sofort sichtbare Ergebnisse.



Bizeps-Curls kräftigen und definieren deinen Bizeps. Nicht viele Übungen bringen so schnelle Erfolge und lassen deine Muskeln gefühlt und sichtbar mit jeder Wiederholung an Umfang zunehmen. Das liegt daran, dass Isolationsübungen wie der Bizeps-Curl immer einen bestimmten Muskel trainieren, der dadurch extrem gut durchblutet wird. Wir pumpen Blut in den Muskel, daher wird diese Übung auch gelegentlich als "Pumpen" bezeichnet. Die Muskelzellen schwellen an und auch die umgebende Haut fühlt sich straff an. Auch wenn es sich dabei um einen kurzfristigen Effekt handelt, trägt er doch zum langfristigen Muskelwachstum bei. Nachfolgend erklärt Nike Trainerin Flor Beckmann die Vorteile und die richtige Ausführung von Bizeps-Curls.