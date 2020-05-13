Der perfekte Bizeps-Curl

Der Bizeps oder auch Musculus biceps brachii verläuft an der Vorderseite des Oberarms. Er besteht aus einem langen und einem kurzen Muskelkopf, die deine Schultern und Ellenbogen beim Heben von Gewichten unterstützen. Ein gut trainierter Bizeps zieht immer alle Blicke auf sich. Bizeps-Curls aktivieren auch den Armbeuger (Musculus brachialis), der hinter dem Bizeps an der Außenseite des Oberarms liegt, und den Oberarmspeichenmuskel, auch langer Auswärtsdreher oder Musculus brachioradialis genannt. Dieser verläuft über die gesamte Länge des Unterarms und ist für die Beugung im Ellenbogengelenk verantwortlich.



Bizeps-Curls stimulieren gezielt deine Bizepsmuskeln. Da Muskeln aber immer zusammenhängend und zum Teil auch entgegengesetzt arbeiten, löst die Bewegung eine Art Dominoeffekt in der Muskulatur um den Bizeps aus. Wenn sich also dein Bizeps während des konzentrischen Teils der Übung verkürzt (beim Anheben der Arme), muss sich gleichzeitig dein Trizeps verlängern, um diese Kontraktion zu unterstützen. Der vordere Deltamuskel (der runde äußerste Muskel über dem Schultergelenk) wird aktiviert, um einen starken, stabilen Ankerpunkt für den Curl zu schaffen. Und wenn du die Bewegung korrekt ausführst, also keinen Schwung aus den Armen holst, sind auch deine Bauchmuskeln aktiviert.