Die Geschichte des Blazer

In einem Katalog aus dieser Zeit hieß es: "Der Blazer HT ist robust und sorgfältig konstruiert, um maximalen Halt und Tragekomfort zu bieten. Er ist die erste Wahl für Champions aus allen Regionen." Das "Obermaterial aus weichstem Kalbsleder" wurde durch einen Vulkanisationsprozess (wofür ein riesiger Ofen verwendet wird, bei dem das Obermaterial und die Gummi-Außensohle unter Hitze verklebt werden) mit der Sohle verbunden, was damals in nur wenigen japanischen Fabriken möglich war.

Schon bald nach ihrer Einführung waren sowohl der Bruin als auch der Blazer in Wildleder sowie "in Farben, die für Gewinner:innen gemacht sind" erhältlich. Doch damit nicht genug.

Als Profibasketballstar George "The Iceman" Gervin in die Liga kam, trug er eine andere Schuhmarke. Gervin war der erste Athlet von Nike, der einen "Player Exclusive"-Schuh erhielt. Der Blazer hatte "ICEMAN" auf der Ferse stehen, wo normalerweise "NIKE" steht.