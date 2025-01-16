Der neue Zion 4 der Jordan Brand für ein kraftvolles und temporeiches Spiel

Die Jordan Brand hat eine vierte Generation des Zion ins Sortiment an Signature-Basketballschuhen aufgenommen. Der Zion 4 vereint die Stärke und Geschwindigkeit, die Zion Williamson von den New Orleans Pelicans auf dem Court zeigt. Darüber hinaus bietet der Schuh eine zusätzliche Portion an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.



Der Zion 4 ist ein Low Top-Schuh, der Spieler:innen dabei hilft, schnell in Bewegung zu kommen und nahtlos von einem Spielzug zum nächsten zu wechseln. Er behält die Struktur mit der Einlegemittelsohle seines Vorgängers bei und legt den gleichen Fokus auf Reaktionsfreudigkeit, Halt und Aufprallschutz. Diese neueste Version bringt gleich mehrere Verbesserungen und ist bestens für all jene geeignet, die einen bequemen und strapazierfähigen Sneaker suchen.