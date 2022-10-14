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Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi ist immer auf dem Sprung. Sie wusste schon früh, dass sie alles erreichen kann, was sie sich vornimmt. Erfahre, wie ihre Liebe für Weitsprung, Tanzen und Netball sie dazu inspiriert hat, Mädchen auf der ganzen Welt zu helfen, Sport zu machen.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Südafrika. Geboren am 16. Februar 1989. Illustration von Cecilia Puglesi.
Als Ellen klein war, konnte sie einfach nicht still sitzen. Sie spielte Netball, lernte Tanzen und trainierte Weitsprung. Ellen war ständig in Bewegung! In der Schule war Sport ihr Lieblingsfach.
Lange Zeit dachte Ellen, dass sie eines Tages den Weitsprung und die anstrengend-schönen Stunden beim Tanztraining gegen einen "klassischen" Job im Büro eintauschen müsste. Aber als sie größer wurde, träumte sie immer öfter davon, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen. Aber was könnte sie werden? Profisportlerin? Schiedsrichterin? Sportjournalistin?
"Das ist dein Leben. Du kannst alles werden, was du willst."
Eines Tages, bei einem Netball-Match in ihrer Gemeinde, hatte Ellen eine großartige Idee. "Ich könnte anderen Mädchen helfen, beim Sport dasselbe zu lernen wie ich!
Ellen kannte viele Mädchen, die Angst davor hatten, Sport zu machen. Sie fürchteten, nicht gut genug zu sein. Ellen war überzeugt, dass sie Mädchen helfen könnte, durch Sport Selbstvertrauen zu finden und beschloss, Netballtrainerin in ihrer Gemeinde zu werden.
Während der Spiele feuerte Ellen ihre Mädchen von der Seitenlinie her an.
"Klasse gefangen! Super Pass!", rief sie, während ihre Sportlerinnen den Netballregeln folgend über den Platz rannten, den Ball im Stehen fingen und immer darauf aus waren, den nächsten Punkt zu erzielen.
Mit der Zeit entdeckten immer mehr Mädchen ähnlich wie Coach Ellen, dass sie gut in Sport waren. Ellen wollte, dass ihre wichtige Arbeit fortgesetzt würde. Deshalb machte sie bei Sportstec mit, einer gemeinnützigen Organisation, die Mädchen und Frauen im Sport unterstützt. Ellen arbeitet mit Pädagog:innen zusammen, um ein Sportprogramm zu entwickeln, das Mädchen Selbstvertrauen schenkt.
Sie ist Tag für Tag stolz auf ihre Arbeit und auf sich selbst, denn sie hat es geschafft, ihr Leben ganz ihrer Berufung zu widmen.