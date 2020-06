Eine Frage, die deine Ernährung verändern wird

Diese bewussten Entscheidungen helfen, besonders bei Heißhungerattacken. Scott-Dixon geht noch einen Schritt weiter, indem sie sich fragt: "Was soll dieses Essen für mich bewirken? Wie soll ich mich anschließend fühlen? Werden meine aktuellen Gefühle, beispielsweise Stress, Frust oder Wut, nach diesem Essen verschwunden sein?" Diese Fragen seien besonders hilfreich, so Scott-Dixon weiter, weil die Antworten oft unmittelbar erfolgen: Man erkennt, dass der wahre Grund, warum man an einem Freitagabend eine ganze Pizza vertilgt, darin liegt, dass man Entspannung, eine Pause oder Ablenkung braucht.



Und hier zahlt sich die fragenbasierte Methode wirklich aus: Wenn wir uns mental die Frage nach dem Warum? stellen, unterbrechen wir achtlose Essgewohnheiten und können erkennen, wozu wir das Essen tatsächlich benutzen. Und wenn du trotzdem einen zweiten Nachtisch isst oder ein zweites Glas trinkst? "Dann triffst du in dem Moment wenigstens eine bewusste Entscheidung", so St. Pierre. "Und wenn du bewusst darüber nachdenkst, was du isst und trinkst, wird dich das in den meisten Fällen von zu viel Essen und Trinken abhalten", fügt er hinzu.



Mach es zur Gewohnheit: Um achtloses Essen zu vermeiden, mach nach der Hälfte einer Mahlzeit fünf Sekunden Pause. Verknüpfe dieses neue Verhalten mit einer bereits etablierten Gewohnheit, beispielsweise einen Schluck Wasser trinken. Wenn du also einen Schluck Wasser nimmst, denk daran: Pause. Und gratulier dir jedes Mal, wenn du deine neue Gewohnheit anwendest – das wird helfen, sie zu festigen.