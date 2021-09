Tipps für den Kauf der richtigen Laufschuhe für deinen nächsten Lauf

Zunächst wurde die Idee populär, dass Athlet:innen ihre Laufschuhe basierend auf ihrer Fußgewölbehöhe und Pronation auswählen sollten.Über Jahrzehnte wurde Läufer:innen geraten, ihre Fußform zu analysieren und ihre Schuhe dementsprechend zu wählen.Jedoch häuften sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Pronation das Unfallrisiko für Läufer:innen nicht erhöhe und somit nicht durch Laufschuhe ausgeglichen werden müsse.

Später, etwa zu Beginn des neuen Jahrtausends, machte die Idee die Runde, dass Barfußlaufen den besten Komfort für Läufer:innen böte.Minimalistische Laufschuhe wurden zum Verkaufsschlager, bis Studien ergaben, dass die Menge an Dämpfung nichts an der Geschwindigkeit der Kraft ändert, die auf den Fuß trifft, was für das Verletzungsrisiko verantwortlich ist.

Tatsächlich passen Läufer:innen ihren Lauf häufig auf natürliche Weise an ihre Schuhe an.Wenn sie vom Schuh keine Dämpfung erhalten, passen sie sich so an, dass sie auf dem Vorfuß landen, um Stöße auf die Waden und die Achillessehne abzufedern.

In den letzten Jahren werteten Nike Forscher:innen am NSRL große Datenmengen von Athlet:innen auf der ganzen Welt aus, um Laufmuster zu untersuchen, die Aufschluss darüber geben sollten, welche Arten von Laufschuhen am besten Verletzungen vermeiden können.Jüngste Erkenntnisse haben ergeben, dass Dämpfung und Tragekomfort die wichtigsten Qualitäten eines Laufschuhs sind.

Was bedeutet das also für dich?Einfach gesagt, du musst nicht allzu sehr auf deinen Gang achten, wenn du dir Schuhe aussuchst, es sei denn, du pronierst oder rollst deinen Fuß so sehr, dass es dir Schmerzen bereitet.Stattdessen solltest du, wenn du einen neuen Schuh anprobierst, ein wenig darin herumjoggen und genau darauf achten, wie er sich anfühlt.