Air Jordan Kollektion
Air Jordan 8
Erscheinungsjahr (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/ BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130169-040)
Air Jordan 8
Erscheinungsjahr (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/ BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (130169-040)
Ein neuer Maßstab
1993 sicherten sich die Bulls den dritten NBA-Meistertitel hintereinander. Sie waren erst das dritte Team in der Geschichte der Liga, dem das gelang. Mit diesem Sieg sorgte auch Michael Jordan für einen neuen Rekord: Als erster Spieler überhaupt wurde er in drei aufeinanderfolgenden Finals zum MVP gewählt. 1993 war das Jahr der Rekorde und der Meilensteine, aber auch hier blieb His Airness seinem Air Jordan 8 treu.
Aus den Archiven
Symbol für ein ganzes Jahrzehnt
Mit drei Meisterschaften und MVP-Titeln stand der Air Jordan 8 aus dem Jahr 1993 für das Ende der ersten Epoche von Jordans Karriere und dieser Sneaker-Line. Der Air Jordan 8 wurde in drei Original-Colorways aufgelegt. Mit dem markanten Riemen-Design und der Zunge mit Chenille-Grafik war er ein typischer 90er-Sneaker und ist heute ein Symbol für diese Ära.