Air Jordan 5
Erscheinungsjahr (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/METALLIC SILVER)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (4384)
Air Jordan 5
Erscheinungsjahr (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/METALLIC SILVER)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (4384)
Wildheit in ihrer besten Form
Am Ende seiner Saison 1989–1990 war klar, dass Jordan besser war als je zuvor. Er übertraf seine eigenen Rekorde, erzielte 69 Punkte gegen Cleveland und 92 Dreipunktewürfe (verglichen mit lediglich 58 aus all seinen vorherigen Saisons). Es schien, als hätte er sich gerade erst warm gespielt. Der AJ 5 wurde der Welt 1990 von Spike Lees legendärem Filmcharakter Mars Blackmon vorgestellt.
Aus den Archiven
Mit Attitude auf dem Weg nach ganz oben
Nike Designer Tinker Hatfield ließ sich von Jordans bissigem Stil inspirieren, den er mit einem US-Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg verglich, und entwarf den Air Jordan 5 mit von Haizähnen inspirierten Details auf der Mittelsohle, gepaart mit einer durchsichtigen Außensohle. Mit seiner wilden Art erinnert der Schuh an seinen unerbittlichen Namensgeber auf dem Weg zum Höhepunkt seiner Karriere.