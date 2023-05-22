Michael Jordan hat zwar nie selbst im Air Jordan 19 gespielt, dennoch bestimmten seine exakten Vorgaben und unerbittlichen Leistungsansprüche weiterhin das Design des Schuhs. Diese Kriterien zu erfüllen war das oberste Gebot für das Jordan Brand Team. Aber wie mit jedem Modell wollten sie gleichzeitig den Look für die nächste Generation von Basketballspieler:innen, die Michael Jordans Erbe antreten, neu definieren. Der Air Jordan 19 wurde in Anlehnung an die Silhouette einer giftigen Schwarzen Mamba entworfen und war ein ausdrucksstarker Vorstoß in die Welt der Schuhe von morgen.