Die besten Nike Sport-BHs für junge Athlet:innen

Die besten Sport-BHs für Mädchen von Nike
Einkaufs-Guide
Diese Sport-BHs für Jugendliche gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie sind bequem und halten optimal bedeckt.
Wenn ein Mädchen zum ersten Mal einen Sport-BH oder Trainings-BH trägt, ist es wichtig, den richtigen zu finden. Gerade junge Sportlerinnen brauchen einen gut sitzenden Sport-BH, damit sie sich sicher und wohlfühlen und sich frei bewegen können. Diese Sport-BHs für Jugendliche gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie sind so konzipiert, dass sie beim Sport und im Alltag bequem sind und optimal bedeckt halten.
Nike bietet Sport-BHs für Kinder in einer Vielzahl von Farben, Mustern und Styles an. Ganz gleich, ob junge Menschen einen Sport-BH für den Sport oder die Schule suchen, bei Nike findest du den richtigen.
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Nike Sport-BHs für Jugendliche sind in den Größen 6 bis 20 Plus erhältlich. Also in der Regel für Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 15 Jahren. Wenn Mädchen jedoch das Gefühl haben, dass die Sport-BHs nicht genug Halt bieten, ist ein Sport-BH für Frauen möglicherweise besser geeignet.
In diesem Guide findest du die besten Nike Sport-BHs für junge Sportlerinnen.
Die besten Nike Sport-BHs für Mädchen
Für Sport, Workouts und sonstige Bewegungsarten mit höherer Intensität
Aktive junge Menschen sollten einen Sport-BH mit mehr Halt wählen. Er gibt ihnen beim Sport und anderen bewegungsintensiven Aktivitäten genau das richtige Maß an Support und leichter Kompression.
Der Nike Swoosh Sport-BH etwa hat dickere Racerback-Träger und ein breiteres Unterbrustband für mehr Halt. Dank der Nike Dri-FIT-Technologie leitet er die Feuchtigkeit über die Oberfläche des Materials ab. Dadurch bleiben junge Sportlerinnen angenehm kühl und trocken, selbst wenn sie sich beim Training so richtig auspowern. Diesen Sport-BH gibt es auch in Frauengrößen. Er ist in verschiedenen Farben und Prints erhältlich, einschließlich wendbarer Modelle.
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Für angenehmen Tragekomfort im Alltag
Dein Kind oder Jugendlicher benötigt einen Sport-BH für die Freizeit oder den Alltag? Wähle am besten ein leichtes Modell, das beim Tragen kaum zu spüren ist.
So wie den Nike One Sport-BH. Er ist aus stretchigem Material und hält die Brust optimal bedeckt. Oder den Nike Indy Sport-BH.
Den Indy gibt es in verschiedenen Ausführungen und Designs für Erwachsene und Kinder. Er bietet ein weiches, nahtloses Tragegefühl und hat dünnere Träge für volle Bewegungsfreiheit. Außerdem kommt er mit der schweißableitenden Dri-FIT-Technologie von Nike.
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Richtig messen: Sport-BHs für Mädchen
1. Messen des Unterbrustumfangs
Miss mit einem Maßband den Umfang unterhalb der Brust (Unterbrustumfang). Das Maßband sollte dabei waagerecht um den Brustkorb verlaufen und eng anliegen.
2. Kein Maßband zur Hand?
Nimm eine lange Schnur (notfalls geht auch ein Schnürsenkel), einen Stift und ein Lineal. Leg die Schnur an den Brustkorb unterhalb der Brust waagerecht um den Körper – wie beim Messen mit dem Maßband – und markiere mit dem Stift die Stelle, an der sich die beiden Schnurenden treffen. Leg die Schnur dann auf eine ebene Fläche und miss mit dem Lineal die Länge bis zu dieser markierten Stelle. Das ist dein Unterbrustumfang.
3. Die richtige Sport-BH-Größe finden
Ermittel anhand des in Schritt 1 bzw. 2 gemessenen Unterbrustumfangs die Sport-BH-Größe in der Größentabelle. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere Größe für eine bequemere Passform. Ein etwas größerer Sport-BH ist bequemer als ein zu enger. *Sport-BHs in großen Größen (+) unterscheiden sich nur im Brustumfang, nicht in der Länge oder im Style.
Drei Tipps für die richtige Passform
1. Die Träger
Du solltest zwei Finger zwischen Träger und Schulter schieben können. Falls der Träger des Sport-BHs zu locker sitzt, solltest du eine kleinere Größe ausprobieren. Schneiden die Träger in die Haut ein, entscheide dich für eine größere Größe.
2. Das Brustband
Das Brustband sollte nicht zu eng sitzen. Wie auch bei den Trägern solltest du problemlos zwei Finger zwischen Brustband und Körper schieben können. Außerdem sollte es, wenn du die Arme hochhebst, nicht nach oben rutschen, sondern auf den Rippen liegen bleiben.
3. Der Sprungtest
Nur zu, spring ruhig ein paarmal auf und ab! Dabei sollte sich die Brust nur minimal bewegen und du solltest dich wohl und sicher fühlen. Bei zu viel Brustbewegung oder wenn der BH an der Brust oder unter den Achseln einschneidet, solltest du einen Sport-BH in Damengröße probieren.
Text: Julia Sullivan