Die besten schwarzen Trainingshosen für Herren von Nike

Die besten schwarzen Nike Trainingshosen für Herren
Einkaufs-Guide
In diesem Guide erfährst du, welche Trainingshose die für dich richtige ist.
Schwarze Trainingshosen sind zeitlos und gehören ganz einfach in jeden Kleiderschrank. Bei der Auswahl des richtigen Modells solltest du jedoch darauf achten, dass es zu deinem Style und deinen Aktivitäten passt. Ganz gleich, ob du eine Trainingshose suchst, die dich bei Kälte warm hält, oder eine, die Schweiß von der Haut ableitet – bei Nike findest du viele verschiedene Varianten. Von klassischen Fleecestyles bis hin zu von Streetwear inspirierten Yogahosen – hier zeigen wir dir die besten schwarzen Nike Trainingshosen für Herren.
1. Nike Sportswear Fleece-Trainingshosen
Die Nike Sportswear Fleecehosen-Kollektion umfasst viele verschiedene stylishe sowie mühelose Silhouetten – darunter Jogger, Trainingshosen mit geradem Bein und klassische Trainingshosen. Dank angerautem Fleecematerial sind die Hosen nicht nur warm, sondern auch atmungsaktiv. Ihre lockeren Schnitte sorgen dafür, dass sie sowohl für Bewegung als auch zum Chillen perfekt geeignet sind. Und der elastische Bund ermöglicht eine flexible, eng anliegende Passform. Sie sind in den Größen XS bis 4 XL sowie in langen Größen erhältlich und können bei den unterschiedlichsten Anlässen und Aktivitäten getragen werden.
2. Nike Dri-FIT Trainingshosen
Obwohl Trainingshosen häufig nur zum Chillen angezogen werden, sind sie auch für Workouts geeignet – es kommt nur darauf an, aus welchen Materialien sie gefertigt wurden. Trainingshosen mit Nike Dri-FIT-Technologie zum Beispiel leiten Schweiß von der Haut ab, damit du während des Trainings (und auch danach) trockenen Tragekomfort genießen kannst. Dri-FIT-Material ist nicht nur atmungsaktiv, sondern sorgt auch dafür, dass Schweiß schnell verdunstet und so nicht am Körper oder der Kleidung kleben bleibt. Auch die Styles dieser Kollektion sind in vielen verschiedenen Größen (XS bis 4XL) sowie in langen Größen erhältlich.
Und sie sind für eine Vielzahl von Aktivitäten wie zum Beispiel Zirkeltraining, intensive Fitnessstudio-Sessions oder Joggen geeignet.
3. Nike Therma-FIT Trainingshosen
Nike Therma-FIT Trainingshosen überzeugen einfach auf ganzer Linie. Sie bestechen durch ein klassisches Design, das Tragekomfort und Wärme bietet, und sind somit auch für kalte Tage perfekt. Therma-FIT-Technologie speichert die natürliche Körperwärme, damit du auch bei niedrigeren Temperaturen angenehm warm bleibst. Alle Therma-FIT Hosen sind jedoch leicht und atmungsaktiv genug, dass du dich darin wohlfühlst – auch bei intensiveren Aktivitäten. Abgesehen davon wurden sie speziell für Menschen mit einem aktiven Lebensstil entwickelt, was bedeutet, dass sie auch in deinem Kleiderschrank nicht fehlen dürfen.
Am besten entscheidest du dich für eine schwarze Nike Therma-FIT Trainingshose, die für verschiedene Anlässe bzw. Aktivitäten geeignet ist und sich mit unterschiedlichen Farben kombinieren lässt. Du hast Lust auf ein Kombiset? Dann hol dir den komplett schwarzen Nike Therma-FIT Hoodie dazu. Und wenn es draußen besonders kalt ist, sorgst du mit der Nike Therma-FIT Legacy Kapuzenjacke für zusätzliche Wärme.
4. Nike Yoga Trainingshosen
Yogahosen müssen dehnbar sein und sich deinen Bewegungen anpassen können. Diese Anforderungen erfüllen Nike Yogahosen perfekt, denn sie bestechen durch atmungsaktives, elastisches Material sowie durch bequeme, lockere Passformen. Die Kollektion umfasst verschiedene Styles, darunter Fleece-Trainingshosen, Jogger, Trainingshosen mit geradem Bein und Dri-FIT-Hosen. Hosen mit Dri-FIT-Technologie leiten Schweiß von der Haut ab und sind somit perfekt geeignet, wenn du dich bei deinen Yoga-Sessions so richtig ins Zeug legen willst.
Diese Kombination aus Workout- und Freizeithose wurde zwar fürs Yoga entwickelt, kann aber auch abseits der Matte getragen werden. Sie sorgt für einen lässigen, von Streetwear inspirierten Touch und bringt so neuen Schwung in deine Freizeitgarderobe.
Text: Jessie Quinn