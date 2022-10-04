Die 3 besten Laufshorts von Nike mit hohem Bund für Damen

Die 3 besten Laufshorts von Nike mit hohem Bund
Einkaufs-Guide
Fühl dich mit diesen Laufshorts von Nike mit hohem Bund für deinen nächsten Lauf sicher und angenehm.
Die beste Laufbekleidung sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Tragekomfort und Funktion – Laufshorts sind da keine Ausnahme. Die idealen Laufshorts helfen dabei, Reibung zu verhindern, leiten Schweiß ab und haben einen sicheren Sitz.
Laufshorts mit hohem Bund haben eine längere Beininnenlänge als herkömmliche Laufshorts. Der Bund sollte dabei am oder über dem Bauchnabel sitzen. Einige Läufer:innen finden Shorts mit hohem Bund angenehmer zu tragen und genießen das Mehr an Stoff beim Laufen. Erfahre mehr über die besten Nike Laufshorts mit hohem Bund.
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Die besten Nike Laufshorts mit hohem Bund
1.Für mehr Vielseitigkeit: Nike Flex Essential 2-in-1-Trainingsshorts für Damen
Locker sitzende Laufshorts bieten mehr Belüftung und Bewegungsfreiheit, während eng sitzende Kompressionsshorts sich gemütlich und sicher anfühlen. Diese Shorts vereinen beide Eigenschaften in einem 2-in-1-Design: eine lockere, gewebte Außenschicht mit einer integrierten, elastischen Basis darunter.
Wichtige Merkmale:
- Eng anliegendes, vor Reibung schützendes Innenmaterial mit einer luftigen Lage oben
- Innentasche für deine Essentials, einschließlich einer Tasche für dein Smartphone
- Schweißableitendes Material
(Verwandter Artikel: Die beste reflektierende Laufausrüstung von Nike)
2.Für ein lockeres, luftiges Gefühl: Nike Eclipse Laufshorts für Damen mit 8 cm hohem Bund
Diese Shorts aus Nike Flex-Material, das sich mit deinem Körper bewegt, und der schweißableitenden Nike Dri-FIT-Technologie für Trockenheit am Körper sind so designt, dass du sie beim Laufen kaum spüren wirst. Sie sind in fast einem Dutzend Farben erhältlich und fallen bei jedem Lauf auf.
Wichtige Merkmale:
- Breiter, hoch geschnittener Bund mit elastischem Material für Halt
- Seitentasche mit Reißverschluss, die groß genug für ein Smartphone ist
- Innentasche hinten in der Mitte für kleinere Gegenstände
3.Für komprimierenden Sitz: Nike Pro 365 Shorts mit 18 cm hohem Bund für Damen
Dank des komprimierenden, figurschmeichelnden Sitzes können diese Shorts nur minimal verrutschen – selbst wenn die Beine ständig in Bewegung sind. Du kannst sie auf Langstreckenläufen, bei intensivem Intervalltraining, beim Radfahren, Krafttraining oder bei anderen bewegungsintensiven Aktivitäten tragen. Der feste, elastische Bund verhindert das Herunterrutschen dieser Shorts.
Wichtige Merkmale:
- Elastisches Material mit schweißableitender Nike Dri-FIT-Technologie
- Design mit ultrahohem Taillenbund
- Enge, figurschmeichelnde Passform
Text: Julia Sullivan