Deine Umgebung beeinflusst dein Essverhalten

Was alle erläuterten Punkte gemeinsam haben: Wenn du so gesund wie möglich essen möchtest, musst du auf deine Umgebung achten.



"Ich stelle mir das als einen fortlaufenden Prozess vor", erzählt Scott-Dixon. "Ich sorge nicht bei jeder Mahlzeit für die perfekte Umgebung, sondern achte immer öfter darauf, dass sie besser wird." Du könntest zum Beispiel einen weiteren Tag pro Woche nicht am Schreibtisch essen. Oder du legst dein Handy ein Mal in der Woche beim Abendessen aus der Hand, statt wie sonst während des Essens in sozialen Medien unterwegs zu sein.



Welchem Zweck dienen solche kleinen Maßnahmen? Du musst keine grundlegenden, tiefgreifenden Veränderungen an deiner Umgebung vornehmen, um dich präsenter und ruhiger zu fühlen und dich bewusster für gesundes Essen zu entscheiden. Beginne mit Kleinigkeiten: Sorge für einen aufgeräumten, einladenden Ort zum Essen. Lass dich möglichst wenig ablenken. Achte auf dein Geschirr, die Hintergrundgeräusche, deine Gesellschaft beim Essen. Wenn du deine Umgebung Schritt für Schritt veränderst, schaffst du den konstanten, positiven Impuls, der mit der Zeit zu großen Ergebnissen führt.



Mach es zur Gewohnheit: Überleg dir eine kleine, positive Veränderung, die du an deiner Umgebung vornehmen könntest, beispielsweise mindestens eine Mahlzeit pro Tag am Esstisch einzunehmen. Verknüpfe dieses neue Verhalten mit einer bereits etablierten Gewohnheit, zum Beispiel mit dem Blick aufs Handy, um nachzusehen, wann es Zeit zum Essen ist. Wenn du also das nächste Mal auf dein Handy siehst, sag dir selbst: "Zeit, um sich an den Tisch zu setzen!" Und wenn du das tatsächlich so machst, dann gratuliere dir selbst dazu. So entwickelst du eine neue Gewohnheit.