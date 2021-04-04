Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (aka "@FlexMami") trägt, was ihr gefällt

Unter der Woche trugen wir in der Highschool ja alle unsere Schuluniform. Nur samstags musste ich überlegen, was ich anziehe, wenn ich zu einer Party gehen wollte. Ein Teil von mir war total begeistert von der Aussicht, als Erwachsene anziehen zu können, was mir gefällt.



Nach der Highschool begann ich, mich zu fragen, wer ich bin und wie ich gesehen werden wollte. Mit Anfang 20 habe ich bewusst keine Jeans mit T-Shirt und Sneakern getragen, weil ich dachte, die Leute hielten mich sonst für faul oder nachlässig. Erst als ich erkannte, was ich wollte und was nicht, konnte ich auch bequemere Sachen tragen, ohne mir darüber groß einen Kopf zu machen. Mir ist aufgefallen, dass westliche Kulturen sehr bestimmte Vorstellungen von Menschen haben, die sich schick anziehen. Das empfand ich als eine Art Ausgrenzung aller, die andere Sachen tragen. Ich fühle mich nicht wohl darin, aber es ist andererseits für mich immer sehr interessant, diese Parallelen zu entdecken.