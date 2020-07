Beweglichkeitsübungen gegen einseitige Belastungen

Deshalb sind Beweglichkeitsübungen so wichtig, um unserem Körper wieder korrekte Bewegungsabläufe anzutrainieren. Es mag verlockend sein, nur den anstrengenden Teil des Trainings zu machen – in der Annahme, man müsse nur möglichst viele Kalorien verbrennen und könne sich Warm-up und Cool-down sparen. Eventuell sind diese Übungen zunächst nicht so wahnsinnig spannend oder sogar unangenehm, weil sich dein Körper anders als gewohnt dehnen und bewegen muss … Aber genau deshalb ist es so wichtig, sie zu unbedingt machen!



Mit Beweglichkeitsübungen und aktivem Stretchen vor und nach dem Training hilfst du deinem Körper, ausgeglichen und flexibel zu sein. Durch das Warm-up ist dein Körper besser auf die Bewegungen deines folgenden Workouts vorbereitet, sodass du nicht überkompensierst oder in deine einseitigen Bewegungsmuster verfällst, die du dir durch ständig wiederholte Bewegungen oder Körperhaltung antrainiert hast. Das Cool-down bereitet dich darauf vor, wie du dich für den Rest des Tages bewegen wirst.



Achte also darauf, bei jedem Workout auch das Warm-up und das Cool-down zu machen. Sie sind genauso wichtig wie die intensiven Trainingsabschnitte dazwischen! Stell dir vor, du bringst Gleichgewicht in dein Leben, indem du deinen Körper wieder ins Gleichgewicht bringst.