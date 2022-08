Die besten Nike Stirnbänder zum Laufen

Das Nike Textured Twist Knot-Stirnband bietet einen individuellen Look und ein bequemes Tragegefühl. Dieses Stirnband mit seinem Twist-Knoten-Design an der Vorderseite liegt bequem an der Stirn an. Durch das weiche und atmungsaktive Material können Läufer:innen nahtlos von Langstreckenläufen zur Regeneration nach dem Training übergehen.