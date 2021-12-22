So wählst du die optimalen Socken zum Wandern aus

So findest du geeignete Wandersocken
Einkaufs-Guide
Darauf solltest du beim Kauf von Wandersocken achten, damit du kilometerlang bequem wandern kannst.
In der Regel gilt: Je länger der Aufstieg, desto besser ist die Aussicht vom Gipfel. Aber wer möchte schon mit Blasen an den Füßen oder mit von Schweiß oder Regen durchnässten Socken oben ankommen? Aus diesem Grund brauchst du Performance-Bekleidung, um den Weg wirklich genießen zu können. Mit dem richtigen Paar Wandersocken, in Kombination mit Wanderschuhen oder -stiefeln, kannst du dich ganz auf die Natur um dich herum konzentrieren. Auf Folgendes solltest du achten, um ohne Blasen und bequem unterwegs sein zu können.
Worauf du bei Wandersocken achten solltest
1.Material
Die meisten Wandersocken bestehen aus einem Mischgewebe. Darin werden häufig die folgenden Materialien verarbeitet:
- Baumwolle: Baumwolle ist weich und angenehm auf der Haut, absorbiert aber auch Feuchtigkeit. Wenn du an den Füßen schwitzt, können sich Baumwollsocken vollsaugen, was Reibung und Blasen zur Folge haben kann.
- Wolle: Wolle ist antimikrobiell und temperaturausgleichend. Daher bilden sich nicht so schnell unangenehme Gerüche und deine Füße haben immer die richtige Temperatur. Wollsocken sind außerdem feuchtigkeitsableitend und trocknen schnell. Es gibt Socken aus Smartwool oder Merinowolle. Diese Materialien sind weich und führen in der Regel nicht zu Hautirritationen.
- Polyester: Dieses synthetische Material ist strapazierfähig, atmungsaktiv, wärmeisolierend, feuchtigkeitsableitend und schnell trocknend. Es wird häufig mit Baumwolle oder Wolle sowie Nylon oder Elastan kombiniert. Nike Dri-FIT ist ein Polyestermaterial, das Feuchtigkeit für eine schnellere Verdunstung besonders effektiv verteilen kann.
- Nylon: Nylon wird häufig mit anderen Materialien kombiniert, um einen besonders strapazierfähigen Stoff zu erhalten.
- Elastan: Elastan wird häufig in geringen Mengen beigemischt, um ein elastisches, eng anliegendes Gewebe zu erhalten.
- Elastanfasern: Das leichte Material dient dazu, Socken wasserdicht zu machen.
Wandersocken sollten immer dem Wetter entsprechend ausgewählt werden – egal, ob es warm oder kalt ist. Ein dickeres Paar aus Wolle ist für kalte Tage besser geeignet, während deine Füße in ultraleichten Socken aus Synthetikfasern an heißen Tagen kühler bleiben. Falls du bei Regen wanderst, sind wasserdichte Socken sowie Gamaschen über den Schuhen eine gute Wahl, um die Füße trocken zu halten. Es gibt auch Socken aus Mischgeweben wie Wolle mit Synthetikfasern.
2.Dämpfung
Durch eine zusätzliche Dämpfung in den Wandersocken wird der Druck auf die Füße bei längeren Touren reduziert und sie bleiben auch bei Kälte schön warm. Bergsteigersocken oder Socken mit vollständiger Dämpfung sind jedoch in der Regel dicker und du schwitzt in ihnen unter Umständen mehr. Socken ohne Dämpfung sind ideal bei warmem Wetter. Es gibt auch ultraleichte Socken mit einer gewissen Dämpfung an Druckpunkten, die trotzdem atmungsaktiv und nicht so warm sind. Socken mit mittlerer Dämpfung eignen sich besonders für längere Wanderungen bei gemäßigtem Wetter. Unabhängig vom Gewicht solltest du für Wanderungen wegen der Atmungsaktivität Socken aus schweiß- und feuchtigkeitsableitendem Material wählen.
Wie viel Dämpfung du brauchst, hängt von der Länge der Wanderung und dem Wetter ab. Socken mit vollständiger Dämpfung sind besonders für Mehrtagestouren wichtig, während ultraleichte Socken für heiße Sommertage die richtige Wahl sind. Du entscheidest, was dir wichtiger ist: dass die Socken deine Füße kühl halten oder Stöße absorbieren. Du kannst auch versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Wärme und Atmungsaktivität zu finden, und Socken mit leichter oder mittlerer Dämpfung wählen.
3.Höhe und Passform
Wandersocken gibt es in unterschiedlichen Höhen:
- No-Show-Socken eignen sich für niedrig geschnittene Schuhe wie Trail-Laufschuhe. In Wanderstiefeln könnte diese Sockenform zu Blasen führen.
- Knöchelhohe Socken oder Micro-Crew-Socken können in niedrigen oder mittelhohen Wanderschuhen getragen werden und schützen den Knöchel vor Reibung.
- Crew-Socken enden einige Zentimeter über dem Knöchel. Diese solltest du wählen, wenn du Wanderstiefel trägst. Sie eignen sich aber auch für niedrige oder mittelhohe Schuhe, solange es nicht zu heiß ist.
- Kniestrümpfe oder lange Socken schützen die Beine vor Abschürfungen, eignen sich aber eher für Winterwanderungen.
Deine Wandersocken sollten aber nicht nur die richtige Höhe, sondern auch die passende Größe haben. Mithilfe einer Größentabelle kannst du aus deiner Schuhgröße die richtige Sockengröße ableiten. Falls du deine Schuhgröße nicht kennst, miss zuerst deine Füße. Dazu stellst du dich auf ein Stück Papier, umfährst die Umrisse deiner Füße mit einem Stift und misst den Abstand zwischen dem großen Zeh und der Ferse. Gleiche dann das Ergebnis mit einer Schuhgrößentabelle ab. Alternativ kannst du mit der Nike App und der Kamera deines Smartphones die Schuhgröße ermitteln.
Bevor du deine Wandersocken das erste Mal trägst, solltest du noch die Passform prüfen. Die Ferse der Socke sollte eng an deiner Ferse sitzen und weder Falten werfen noch herunterrutschen. Die Nähte im Zehenbereich sollten flach und faltenfrei anliegen und keinesfalls zwicken. Insgesamt sollte die Socke eng anliegen, sich aber noch etwas dehnen lassen. Zu große oder zu kleine Wandersocken reiben auf der Haut und verursachen unter Umständen Blasen.
4.Konstruktion
Einige Wandersocken bieten durch Nähte zusätzlichen Arch Support. Andere haben eine flach gestrickte Naht im Zehenbereich zur Minimierung von Reibung. An den Zehen geteilte Sportsocken sind auch eine Möglichkeit, Reibung zwischen den Zehen bei Wanderungen zu reduzieren. Mehrlagige Socken können ebenfalls hilfreich sein, wenn deine Füße schnell Blasen bekommen. Überlege dir bei der Auswahl deiner Wandersocken, welche Eigenschaften dir am wichtigsten sind.
5.Nachhaltigkeit
Manche Wandersocken bestehen aus recyceltem Material, um Abfall und CO2-Emissionen zu reduzieren. Wenn du dazu beitragen möchtest, die Schönheit der Natur zu bewahren, solltest du auch diesen Aspekt bei der Auswahl der richtigen Socken berücksichtigen.
6.Style
Gut auszusehen, hat beim Wandern oder Bergsteigen für dich vielleicht nicht oberste Priorität, aber es macht trotzdem Spaß, Socken in einem Style auszuwählen, der zu dir passt. Farbakzente an deinen Wanderschuhen verleihen deinem Outfit genau den gewünschten Vibe. Wie wäre es zum Beispiel mit Socken in fröhlichen, frischen Farben aus dem Dri-FIT-Material von Nike und atmungsaktivem Mesh? So bleiben deine Füße kühl und trocken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Wandersocken?
Normale Baumwollsocken sind etwas fürs Büro. Zum Wandern brauchst du jedoch spezielle Wandersocken aus Performance-Materialien, die deine Füße unterwegs kühl und trocken halten. Wandersocken helfen dir dabei, deine Körpertemperatur zu regulieren. Sie halten deine Füße trocken und sie dämpfen, um Druckpunkte und Blasen zu vermeiden.
Wie lange halten Socken aus Merinowolle?
Socken aus Merinowolle halten in der Regel nicht so lange wie solche aus Polyester. Meist müssen sie bei regelmäßigem Gebrauch nach einem Jahr ausgetauscht werden. Viele Socken bestehen jedoch aus einer Mischung aus Merinowolle und anderen Materialien, um sie strapazierfähiger zu machen, und für manche gibt es auch eine lebenslange Garantie.
Sollte ich beim Wandern Liner-Socken tragen?
Liner-Socken waren früher sehr beliebt, damit normale Socken sauber und trocken blieben. Die meisten Wandersocken bestehen heute jedoch aus Performance-Materialien (wie synthetischen Geweben oder Wolle), die schweißableitend sind und schnell trocknen. Daher sind Liner-Socken nicht mehr notwendig.
Sollte ich beim Wandern Kompressionssocken tragen?
Kompressionssocken können hilfreich sein, insbesondere wenn deine Füße nach einer langen Wanderung anschwellen oder deine Beine schwer werden. Es gibt zwar kaum Beweise, dass Kompressionssocken die sportliche Leistung oder Ausdauer verbessern, aber sie können gegen Muskelkater nach dem Sport helfen und die Regeneration beschleunigen.
Wie kann ich beim Wandern Blasen vermeiden?
Achte zunächst darauf, dass deine Schuhe wirklich passen. Im Zehenbereich sollte genug Platz sein, um mit den Zehen zu wackeln, und im Fersenbereich sollte nichts reiben oder rutschen. Darüber hinaus solltest du feuchtigkeitsableitende Socken mit Dämpfung oder solche mit einer doppellagigen Konstruktion wählen. Falls du Druckstellen an deinen Füßen siehst, reibe sie mit einer Salbe gegen Blasen ein oder klebe Blasenpflaster darauf und gehe nur so weit, wie du unbedingt musst.