Die besten Nike Schuhe für Back to School

Für Kinder, die am liebsten den ganzen Tag lang auf den Beinen sind, ist der Nike Pegasus (der für den Laufsport entwickelt wurde) eine gute Wahl. Die Sohle aus reaktionsfreudigem Schaumstoff und strapazierfähigem Gummi bietet zusätzlichen Halt und Stabilität. Damit die Füße nicht so schnell schwitzen, ist das Obermaterial aus atmungsaktivem Mesh gefertigt. So kann dein Kind zur Schule laufen und in der Pause umherflitzen oder beim Sport sein Bestes geben. Der Nike Pegasus für Kinder ist ab EU-Größe 32 erhältlich.