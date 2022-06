Was ist Pronation — und was sind die besten Nike Schuhe für Plattfüße?

Eine starke Unterstützung in der Ferse kann die Sehnen in den Füßen vor Zerrungen schützen, die durch Überpronation entstehen. Laut American Podiatric Medical Association kann Überpronation die Bänder und Sehnen an der unteren Rückseite des Fersenknochens zusätzlich dehnen und ziehen, was zu Schmerzen in den Fersen führen kann. Zusätzlich zur Konsultation einer Podologin bzw. eines Podologen für eine korrekte Diagnose und Behandlung empfiehlt die APMA das Tragen von gut passenden Schuhen, die stoßabsorbierende Sohlen und starre Schafte (der Schuhteil unter dem Fußbogen) haben. Ein Schuh mit einem starren Schaft biegt sich nicht so leicht in der Mitte. Die APMA empfiehlt zudem eine stützende Verstärkung in der Ferse, um Schmerzen in diesem Bereich zu vermeiden.