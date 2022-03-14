Die besten Trainingshandschuhe von Nike für die härtesten Workouts

Egal, ob du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst oder nur manchmal Gewichte stemmst: Wir wissen alle, wie frustrierend es sein kann, wenn kleine Dinge wie Blasen, Hornhaut oder verschwitzte, rutschige Hände ein gutes Training durchkreuzen. Trainingshandschuhe können Probleme wie diese verhindern und gleichzeitig einen besseren Grip und Schutz ermöglichen. Damit du deine Ziele ohne Verletzungen erreichst und deine Kraft und Ausdauer verbessern kannst, schützen die gepolsterten Gewichtheber-Handschuhe von Nike nicht nur die Hände, sondern auch das Handgelenk. Aber worauf solltest du bei guten Handschuhen zum Gewichtheben achten? Die Antwort erfährst du hier.