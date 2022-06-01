Die besten einteiligen Nike Schwimmanzüge für Damen

Bei Nike gibt es Badeanzüge mit Cut-Outs in den unterschiedlichsten Stilen, Farben und Formen. Der Nike Party Dots besteht zu 75 Prozent aus recycelten Materialien und bietet leichten Halt für die Brüste. Er ist daher ideal für Wasseraktivitäten mit geringer bis gar keiner Belastung, wie Schwimmen oder Stand-Up-Paddling.

Der Badeanzug ist gefüttert, was für eine bessere Passform und mehr Sichtschutz sorgt. Er verfügt außerdem über einen Halbreißverschluss vorne, der beliebig geöffnet werden kann. Der untere Teil ist im Brazilian Cut gehalten, also über dem Po knapp geschnitten mit einem hohen Beinausschnitt, der über der Hüfte sitzt. Du solltest dich beim Anprobieren unbedingt im Badeanzug bewegen, damit du auch die richtige Passform findest, in der du dich wohl fühlst.