Bereit für den Sieg

✅ Beginne mit den Basics: Wähle die Teile aus, in denen du dich am besten bewegen kannst, z. B. die Nike Dri-FIT 2-in-1-Shorts oder die Nike Sportswear Oversize-Trainingshose. Sorge für Bewegungsfreiheit und ein tolles Laufgefühl, indem du elastische, figurbetonte Silhouetten mit großzügig geschnittenen Formen kombinierst.

✅ Spiele mit Pastellfarben: Verleih deinen Power Moves strahlende Energie und kombiniere sie mit neutralen Farben, sodass sie noch besser zur Geltung kommen. (Als weiteres farbliches Highlight kommen die Sneaker hinzu.)

✅ Stylisher Glanz: Scrunchies, Haarbänder und schimmerndes Make-up sorgen für einen markanten Style. So kannst du richtig glänzen.