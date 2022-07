Wichtige Anzeichen eines Hitzeschlags, auf die du achten solltest

Sobald Symptome einer Hitzeerschöpfung auftreten, muss unbedingt gehandelt werden, damit es nicht zu einem Hitzschlag kommt.

"Generell solltest du die Intensität reduzieren und versuchen, die warme Umgebung zu verlassen", so Casa. "Das Wichtigste ist, die Intensität der Aktivität zu verringern", da dies sofort den weiteren Anstieg der Körpertemperatur verhindert.

Begib dich als Nächstes an einen kühleren Ort. Ein Raum oder Fahrzeug mit Klimaanlage hilft sehr, so Casa, aber das ist nicht immer möglich. Glücklicherweise gibt es einige andere Möglichkeiten, um die Körpertemperatur wieder in den sicheren Bereich zu bringen.

"Wenn du in der prallen Sonne trainierst oder aufgeheiztes Equipment verwendest, leg es beiseite und geh in den Schatten", rät Casa. Trink außerdem Wasser. "Die Flüssigkeitszufuhr senkt den Anstieg der Körpertemperatur bei intensivem Training in der Hitze", sagt Casa. "Die Körpertemperatur kann für jedes Prozent der über den Schweiß verlorenen Körpermasse bis zu einem halben Grad höher sein." Wenn du also für einen Ausgleich dieser verloren gegangenen Flüssigkeiten (und Elektrolyte!) sorgst, kannst du deinem Körper helfen, sich selbst wieder zu regulieren.

Und vergiss nicht, jemandem mitzuteilen, dass es dir nicht gut geht. Falls sich dein Zustand verschlimmert, sollte jemand Bescheid wissen, damit sie oder er bei Bedarf Hilfe holen kann.

"Wenn jemand wirklich vollkommen erschöpft wirkt – die Person kann nicht aufstehen, hat Schwierigkeiten beim Trinken, leidet unter Bewusstseinsstörungen oder scheint gleich ohnmächtig zu werden –, deutet das auf einen Notfall hin. Ruf in dem Fall den Rettungsdienst", rät DiLorenzo. "Wenn wir in der Notaufnahme eine Hitzeerkrankung feststellen, verabreichen wir manchmal gekühlte Infusionsflüssigkeiten. Um eine Person mit einer hohen Kerntemperatur schnell abzukühlen, legen wir eventuell auch Eis unter die Arme und stellen einen Ventilator auf", fügt er hinzu.

"Nachdem du Hilfe gerufen hast, solltest du versuchen, die Person abzukühlen, solange ihr auf den Rettungsdienst wartet", so Casa. "Leg sie in einen See oder Bach, setz sie unter eine kalte Dusche oder leg ihr kalte, feuchte Handtücher auf." Ergänzend fügt er hinzu, dass man circa 30 Minuten Zeit hat, um den Körper abzukühlen (unter 40 Grad Celsius), bevor ernsthafte Komplikationen eintreten. Auch hier solltest du diese Sofortmaßnahmen ergreifen, nachdem du den Rettungsdienst informiert hast und auf ihn wartest.