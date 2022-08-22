7 American-Football-Schutzausrüstungsartikel von Nike, die du dir jetzt zulegen solltest

Essenzielle American-Football-Schutzausrüstung für diese Saison
Einkaufs-Guide
Mit dieser American-Football-Schutzausrüstung von Nike erhältst du absolute Sicherheit für deine Zweikämpfe und Tacklings.
Beim American Football gehören Tackles, Sacks und andere Arten von Körperkontakt genauso zum Spiel wie Catches, Sprints und Würfe. Deshalb ist es für Spieler:innen wichtig, Schutzausrüstung zu tragen, die zur Sicherheit auf dem Spielfeld beiträgt. So können sie voller Selbstvertrauen das Spiel bestreiten.
Von Mundschutz bis hin zu gepolsterter Bekleidung findest du hier die beste Schutzausrüstung für American Football.
Mundschutz
Ein Mundschutz ist in den meisten American-Football-Ligen vorgeschrieben – und das aus gutem Grund. Laut American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) mindert der Mundschutz das Risiko von Mundverletzungen bei Spielen und Trainingseinheiten von American-Football-Jugendspieler:innen.
Der Mundschutz von Nike bietet freie Luftkanäle, damit du möglichst viel Sauerstoff einatmen kannst. Außerdem hast du durch den Schnellverschluss die Möglichkeit, dich mit den anderen Spieler:innen in deinem Team zu verständigen.
Sleeves und Armbänder
Sleeves und Armbänder von Nike haben zwei große Vorteile für dein Spiel. Erstens entlasten sie durch Kompression einige der am härtesten beanspruchten Gelenke im Spiel, wie den Ellbogen. Doch einige Nike Sleeves bieten auch einen Kunststoffschutz, der es Spieler:innen ermöglicht, ihre Stärke und Kraft selbstbewusst auszuspielen.
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Handschuhe
Gute American-Football-Handschuhe bieten dir nicht nur vollständige Traktion und Kontrolle des Balles, sondern sie schützen auch. Handschuhe können bei rauem Wetter und hartem Spiel eine zweite Haut sein.
Nike Handschuhe sind für Erwachsene und Kinder erhältlich. Die Vapor Knit 3.0-Handschuhe werden beispielsweise aus leichtem Silikon gefertigt und bieten durch das leichte Gewicht mehr Atmungsaktivität. Schau dir auch die Superbad-Handschuhe mit haftendem Magnigrip-Material an den Handflächen an, das präzises Fangen ermöglicht.
Augenschutz
Eine gute weite Sicht auf das Spielfeld (besonders bei grellem Sonnenlicht) ist beim American Football wichtig. Dank stoßdämpfenden Gelenken und einer abgeschrägten Kante, um besonders grelles Licht und Verzerrungen zu blocken, sorgt der Nike Vapor-Augenschutz für eine absolut klare Sicht auf dem Feld. Hinzu kommt 100-prozentiger UVA/UVB-Schutz.
Isolierte Gesichtsmasken
Beim American Football besteht die Schutzausrüstung aus mehr als Polstern, Schutzvorrichtungen und Mundschutz – auch der Schutz vor rauem Wetter spielt eine Rolle. Die Nike Pro Hyperwarm-Sturmhaube bietet dir eine zusätzliche isolierte Schicht, wenn du bei kalten Temperaturen trainierst oder spielst. Du kannst die passgenaue Sturmhaube problemlos unter einem Helm oder allein tragen und auch als Halswärmer verwenden.
Gepolsterte Shorts
Beim American Football geht es hauptsächlich ums Laufen und Passen. Aber wenn du ein Spiel der National Football League (NFL) oder ein Freizeitspiel anschaust, wird dir auffallen, dass die Spieler:innen oft auf dem Boden sind.
Für jede Position sind gut sitzende, gepolsterte Shorts einfach ein Muss. Die Nike Pro HyperStrong-Shorts bieten eine Schaumstoffpolsterung, die Tackles und Stürze dämpft, aber dennoch leicht und atmungsaktiv ist, um das Spiel nicht zu erschweren.
Taschen für American-Football-Ausrüstung
American-Football-Ausrüstung, wie die hier aufgeführte Schutzausrüstung, kann viel Platz in der Umkleide und in deiner Tasche einnehmen. Mit einer Sporttasche von Nike kannst du die wichtigste Schutzausrüstung für American Football mitnehmen.
Die Nike Utility Power-Tasche bietet beispielsweise ein Fassungsvermögen von bis zu 51 Litern und gleichzeitig eine strapazierfähige Konstruktion sowie verschiedene Griffe und anpassbare Riemen für einen bequemen Transport.
Text: Julia Sullivan, ACE-zertifizierte Personal Trainerin