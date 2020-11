Über das Design: ACG Smith Rock

Es ging nur langsam voran. So wurde es später Nachmittag, bis wir den Deschutes River überquerten. Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten beträgt 40 Stundenkilometer. Aber die Sicht war so schlecht, dass wir noch nicht mal so schnell fahren konnten. Als unser kleiner Konvoi endlich am Smith Rock ankam, ging die Sonne bereits unter.



Smith Rock ist normalerweise von der Sonne verwöhnt. Die Hochebene von Oregon verzeichnet mehr als 300 Sonnentage im Jahr. Es war also ein ganz außergewöhnlicher Anblick, den Monolithen mit Schnee bedeckt zu sehen. Ursprünglich wollten wir eine schöne Wanderung auf dem Misery Ridge-Trail an der nordwestlichen Flanke des Smith Rock machen. Dieser Trail erreicht nach 220 Höhenmetern einen Aussichtspunkt, an dem man an normalen Tagen Kletterer und Slackliner am berühmten Monkey Face sehen kann. Aber bei dieser extremen Wetterlage waren natürlich alle Trails geschlossen.