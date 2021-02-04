Behind the Design: ACG Crater Lake

Behind the Design: Crater Lake, Oregon
Der Crater Lake entstand nicht durch Einschlag eines Asteroiden, Kometen oder Meteoriten. Willst du wissen, wodurch? Durch einen 3.600 Meter hohen Vulkan, der vor fast 8.000 Jahren explodierte und in sich zusammenfiel. Krass, oder?
So entstand der Crater Lake im Süden Oregons. Aber lass uns einen Schritt zurückgehen und dir von einem weiteren Wunder der Natur berichten, das uns zu unserer neuesten ACG Frühjahrskollektion 2021 inspirierte. Der Crater Lake liegt nicht weit von uns entfernt, aber wenn man bedenkt, wie er entstand, fühlt es sich ein bisschen wie eine Zeitreise an, an seinem Ufer zu stehen und auf das klare Wasser zu blicken. Wir hoffen, dass unsere neueste Kollektion ein ähnliches Gefühl in dir auslöst.
Nun zu dem bereits erwähnten Vulkan. Er hieß Mount Mazama und sein verheerender Ausbruch vor ungefähr 7.700 Jahren veränderte die Landschaft des pazifischen Nordwestens für immer. Durch den Vulkanausbruch bildete sich eine sogenannte Caldera, ein kesselartiger Vulkankrater. Es handelt sich zwar nicht um einen echten Krater, aber er gab dem Crater Lake seinen Namen. Mehrere Muster für die Frühjahrskollektion 2021 wurden nach dem Mount Mazama benannt und basierend auf der einzigartigen Form der Caldera entworfen.
Der Ausbruch des Mount Mazama muss ein gewaltiger Anblick gewesen sein. Vulkangestein und Asche wurden mit unvorstellbarem Druck durch die Gegend geschleudert – sogar bis nach Grönland, wo Partikel der Vulkanasche gefunden wurden. Alles in allem war ein Gebiet von mindestens 2.500.000 Quadratkilometer mit einer mindestens 1 mm dicken Ascheschicht bedeckt. Magma aus einer riesigen Kammer knapp 5 km unter der Erdoberfläche befeuerte die Explosion, beschleunigte den Zusammenbruch des Vulkans – und die Entstehung der Caldera.
So entstand das Gebiet, in dem heute der Crater Lake liegt. Aber was machte ihn so schön? Es dauerte nur eine relativ kurze Zeit, etwa 250 Jahre, bis Regen und Schneefall den See bis zu seinem heutigen Wasserstand füllten. Seitdem hat die Natur mit ihrem bewährten Zusammenspiel von Niederschlag und Verdunstung ein perfektes Gleichgewicht aufrechterhalten. Und da es keine Seen oder andere Zuflüsse in den Crater Lake gibt, lagern sich auch keine Sedimente ab, sodass der See das ganze Jahr über seine kristallblaue Farbe behält. Wir haben diesen bläulichen Farbton für mehrere Kleidungsstücke für das Frühjahr verwendet, einschließlich der Watchman Peak Fishing Capsule-Kollektion.
Angeln? Ja. Aber wie kann es im Crater Lake Fische geben? Die fallen schließlich nicht vom Himmel, oder? Du hast recht, das tun sie nicht. Tatsächlich wurden vor etwa 130 Jahren Fische in den See gesetzt und heute tummeln sich dort etliche Süßwasserlachse und Regenbogenforellen. Du kannst am Crater Lake und in den umliegenden Wasserläufen angeln – und sogar an der Anlegestelle auf Wizard Island.
Zu dumm, Wizard Island haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Du willst mehr über die "Zaubererinsel" erfahren? OK, stell dir im Grunde eine Insel vor, die wie ein riesiger Zauberhut aussieht. Sie entstand aus heißer Schlacke, die der Vulkan nach der großen Explosion ausstieß. Diesen Zauberhut nennt man offiziell einen Schlackenkegel, und Wizard Island gilt als der schönste weltweit. Obwohl die Insel, die wir ebenfalls in unserer Kollektion verewigt haben, unbewohnt ist, kann man per Boot dort anlegen und einen Teil des Gebiets erwandern.
Wissenschaftler glauben, dass es aufgrund hydrothermaler Aktivität auf dem Grund des Crater Lake möglich ist, dass der Mount Mazama erneut ausbricht. Seit dem verheerenden Ausbruch damals hat es bereits kleinere vulkanische Aktivitäten unter dem See gegeben. Der Frühling kommt und du solltest am besten auf alles vorbereitet sein. Die Natur kann sich von jetzt auf gleich verändern – eine Tatsache, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deshalb heißen wir auch "All Conditions Gear" und achten darauf, dass unsere Bekleidung mit jeder Umgebung klarkommt.