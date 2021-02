Behind the Design: ACG Crater Lake

So entstand das Gebiet, in dem heute der Crater Lake liegt. Aber was machte ihn so schön? Es dauerte nur eine relativ kurze Zeit, etwa 250 Jahre, bis Regen und Schneefall den See bis zu seinem heutigen Wasserstand füllten. Seitdem hat die Natur mit ihrem bewährten Zusammenspiel von Niederschlag und Verdunstung ein perfektes Gleichgewicht aufrechterhalten. Und da es keine Seen oder andere Zuflüsse in den Crater Lake gibt, lagern sich auch keine Sedimente ab, sodass der See das ganze Jahr über seine kristallblaue Farbe behält. Wir haben diesen bläulichen Farbton für mehrere Kleidungsstücke für das Frühjahr verwendet, einschließlich der Watchman Peak Fishing Capsule-Kollektion.