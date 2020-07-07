6-minütige Power-Workouts für die ganze Familie

6 Minuten Vollgas für die ganze Familie
Coaching
Von Nike Training
Dieses schnelle Workout bringt deinen Geist auf Touren und deinen Kreislauf in Schwung.
Dieses Training ist kurz, aber knackig. In weniger als zehn Minuten hast du nicht nur den ganzen Körper, sondern auch deinen Geist trainiert, denn die Übungen werden mit kleinen mentalen Aufgaben kombiniert.
6 Minuten Vollgas
Zeit für ein Familien-Workout! Diese Woche steht unter dem Motto: Ein starker Wille zahlt sich aus. Atmet also ein paar Mal tief durch, und dann legt los. Euch wird nicht nur warm werden, ihr werdet richtig ins Schwitzen kommen. Das Workout dauert nur 6 Minuten und eignet sich so für Kinder jeden Alters. Ruft die Familie zusammen und gebt Gas!
Gehirnjogging
Es ist immer gut, den Körper zu bewegen, aber heute wollen wir auch den Geist trainieren. Wählt eine Kategorie aus (zum Beispiel gelbe Lebensmittel, Lieblingsautos, Wörter, die mit "u" anfangen). Dann muss bei jeder Wiederholung ein Familienmitglied einen Begriff aus der Kategorie rufen. Beim Hampelmann nennen zum Beispiel alle der Reihe nach bei jeder Bewegung einen berühmten Sportler. Wenn jemand zu lange überlegen muss oder eine Antwort wiederholt, muss er auch die Bewegung wiederholen.
Dir fallen keine Kategorien ein? Dann frag doch einfach deine Kids. Sie haben bestimmt lustige Ideen.
Gehirnjogging
Es ist immer gut, den Körper zu bewegen, aber heute wollen wir auch den Geist trainieren. Wählt eine Kategorie aus (zum Beispiel gelbe Lebensmittel, Lieblingsautos, Wörter, die mit "u" anfangen). Dann muss bei jeder Wiederholung ein Familienmitglied einen Begriff aus der Kategorie rufen. Beim Hampelmann nennen zum Beispiel alle der Reihe nach bei jeder Bewegung einen berühmten Sportler. Wenn jemand zu lange überlegen muss oder eine Antwort wiederholt, muss er auch die Bewegung wiederholen.
Dir fallen keine Kategorien ein? Dann frag doch einfach deine Kids. Sie haben bestimmt lustige Ideen.