3 Ausfallschritte für starke Beine

Starke Beinmuskeln unterstützen dich bei allen Arten von Bewegungen und Workouts. Nachfolgend führen wir dich durch drei Ausfallschrittvariationen von Nike Trainerin Kirsty Godso, die dir helfen, neue Trainingsziele zu erreichen.



Wenn du starke Beine fürs Laufen, Gewichtheben und andere Freizeitsportarten haben willst, sind Ausfallschritte nach vorn die effektivste Übung. Mithilfe deines eigenen Körpergewichts kräftigst du dabei deine Bauchmuskeln, Po, Oberschenkel, Waden und die kleinen Muskeln um deine Knie und Knöchel. Gleichzeitig korrigierst du Dysbalancen im ganzen Körper und kannst mit der Zeit nicht nur schwerere Gewichte einfacher heben und tragen, sondern auch dein Gleichgewicht und deine Stabilität verbessern, was allen Arten von Bewegung zugutekommt.



Ändere die Richtung, das Trainingstempo oder die Explosivität des Ausfallschritts nach vorn, um weitere Muskeln zu beanspruchen, dein Herz-Kreislauf-System zu stärken und deine Beine effektiv für jede Sportart zu kräftigen.



Du weißt nicht genau, was du machen sollst? Kein Problem. Die folgenden Variationen für den Unterkörper, zusammengestellt von Nike Trainerin Kirsty Godso, werden deinem Körper ganz neue Trainingsimpulse geben.