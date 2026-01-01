กลับไปที่หน้าค้นหาNike St Lukesเปิด • ปิดทำการเวลา 18:00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 10:00 - 17:30จันทร์ - พุธ: 09:00 - 18:00พฤหัส - ศุกร์: 09:00 - 21:00เสาร์: 09:00 - 18:00บริการสิทธิ์เข้าถึงก่อนใครสำหรับ Memberเลือกซื้อสินค้าสุดฮอตและล้ำนวัตกรรมที่สุดของเรา ก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะเริ่มวางจำหน่ายที่อื่นReuse-A-Shoeนำสนีกเกอร์ของคุณที่เสื่อมสภาพมาให้เราและเราจะรีไซเคิลให้เป็น Nike Grindคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZเปิด • ปิดทำการเวลา 17:30Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZเปิด • ปิดทำการเวลา 17:30Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZเปิด • ปิดทำการเวลา 18:00