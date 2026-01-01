Nike St Lukes

Nike St Lukes

เปิด • ปิดทำการเวลา 18:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

ดูเส้นทาง

เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 10:00 - 17:30
จันทร์ - พุธ: 09:00 - 18:00
พฤหัส - ศุกร์: 09:00 - 21:00
เสาร์: 09:00 - 18:00

บริการ

  • สิทธิ์เข้าถึงก่อนใครสำหรับ Member

    สิทธิ์เข้าถึงก่อนใครสำหรับ Member

    เลือกซื้อสินค้าสุดฮอตและล้ำนวัตกรรมที่สุดของเรา ก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะเริ่มวางจำหน่ายที่อื่น

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    นำสนีกเกอร์ของคุณที่เสื่อมสภาพมาให้เราและเราจะรีไซเคิลให้เป็น Nike Grind

  • ข้อมูลการคืนสินค้า

    ข้อมูลการคืนสินค้า

    ร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ Nike

Store ใกล้เคียง