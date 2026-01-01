Nike Chadstone

Nike Chadstone

ปิด • เปิดทำการเวลา 10:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

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เวลาทำการของ Store

อาทิตย์: 10:00 - 19:00
จันทร์ - พุธ: 09:00 - 17:30
พฤหัส - เสาร์: 09:00 - 21:00

บริการ

  • โซนทดลองสินค้า - วิ่ง

    โซนทดลองสินค้า - วิ่ง

    ที่สุดแห่งประสบการณ์การลองรองเท้าวิ่งที่คุณจะได้สัมผัส

  • สิทธิ์เข้าถึงก่อนใครสำหรับ Member

    สิทธิ์เข้าถึงก่อนใครสำหรับ Member

    เลือกซื้อสินค้าสุดฮอตและล้ำนวัตกรรมที่สุดของเรา ก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะเริ่มวางจำหน่ายที่อื่น

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    นำสนีกเกอร์ของคุณที่เสื่อมสภาพมาให้เราและเราจะรีไซเคิลให้เป็น Nike Grind

  • ข้อมูลการคืนสินค้า

    ข้อมูลการคืนสินค้า

    ร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ Nike

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