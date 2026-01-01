กลับไปที่หน้าค้นหาNike Chadstoneปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Chadstone Shopping Centre1341 Dandenong RdShop 328Chadstone, Victoria, 3148, AU+61 3 9964 7670ดูเส้นทางเวลาทำการของ Storeอาทิตย์: 10:00 - 19:00จันทร์ - พุธ: 09:00 - 17:30พฤหัส - เสาร์: 09:00 - 21:00บริการโซนทดลองสินค้า - วิ่งที่สุดแห่งประสบการณ์การลองรองเท้าวิ่งที่คุณจะได้สัมผัสสิทธิ์เข้าถึงก่อนใครสำหรับ Memberเลือกซื้อสินค้าสุดฮอตและล้ำนวัตกรรมที่สุดของเรา ก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะเริ่มวางจำหน่ายที่อื่นReuse-A-Shoeนำสนีกเกอร์ของคุณที่เสื่อมสภาพมาให้เราและเราจะรีไซเคิลให้เป็น Nike Grindคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลการคืนสินค้าร้านนี้ไม่รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก Nike.com หรือแอพ NikeStore ใกล้เคียงไดเรกทอรีของ StoreNike SouthlandWestfield Southland1239-1241 Nepean Hwy.Shop 3029Cheltenham, Victoria, 3192, AUปิด • เปิดทำการเวลา 10:00Nike Chapel Street267 Chapel StreetPrahran, Victoria, 3181, AUปิด • เปิดทำการเวลา 12:00Nike EmporiumEmporium Melbourne287 Lonsdale StreetShop 1-027Melbourne, Victoria, 3000, AUปิด • เปิดทำการเวลา 10:00