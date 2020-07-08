8 ท่ายืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายก่อนนอน

ผ่อนคลายด้วยท่ายืดกล้ามเนื้อก่อนนอน
การโค้ชแล
โดย Kirsty Godso
ปลดปล่อยความตึงเครียดประจำวันเพื่อการพักผ่อนในยามค่ำคืนที่ดียิ่งขึ้น
กล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายจะช่วยให้คุณนอนหลับยามค่ำคืนได้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น ฉันจะพาคุณทำกิจวัตรการยืดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆ เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน
ค้างท่ายืดกล้ามเนื้อแต่ละท่าเอาไว้อย่างน้อย 30 วินาที และหากเป็นท่าที่ทำค้างฝั่งเดียว ก็ให้ค้างแต่ละฝั่งไว้ 30 วินาที
เราจะนำเสนอท่าดังนี้
01. ท่านั่งคุกเข่ายืดกล้ามเนื้อข้องอสะโพก
ท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อข้องอสะโพกของคุณ รวมไปถึงกล้ามเนื้อบั้นเอวและกล้ามเนื้อแกนกลางที่เชื่อมต่อหลังส่วนล่างกับขาส่วนบน
02. ท่ายืดกล้ามเนื้อแบบ 90/90
ท่านี้ช่วยผ่อนคลายสะโพกได้อย่างยอดเยี่ยมหากคุณมีกล้ามเนื้อช่วยหมุนสะโพกที่แน่นตึง และเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำท่านกพิราบ
03. ท่ายืดกล้ามเนื้อเป็นทรงเลข 4 โดยใช้อุปกรณ์
ใช้โซฟา เตียง หรือเก้าอี้เพื่อช่วยลดตัวลงและยืดกล้ามเนื้อที่ช่วยหมุนสะโพกซึ่งมีชื่อว่า พิริฟอร์มิส
04. ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง
คุณจะรู้สึกถึงการผ่อนคลายของสะบักยาวลงไปจนถึงกล้ามเนื้อลาทีสซิมัสดอร์ซิ ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในหลังคุณ
05. ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้คลาย หากกล้ามเนื้อส่วนนั้นแน่นตึง
06. ท่ากบยืดกล้ามเนื้อ
ท่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อขาหนีบและสะโพกที่ยอดเยี่ยม
07. ท่านอนยืดกล้ามเนื้อส่วนอก
หากคุณวิดพื้น ย่อตัว ถือกระเป๋าหนัก หรือทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ท่ายืดกล้ามเนื้อท่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนอก ด้านหน้า ไหล่ และแขน
08. ท่าเด็ก
ปิดท้ายด้วยท่าผ่อนคลายท่านี้ระหว่างที่คุณปรับลมหายใจ
ตอนนี้คุณก็พร้อมนอนหลับเต็มอิ่มคืนนี้แล้ว